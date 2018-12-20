Четверг, 20 декабря 2018

Следователь УФСБ по Челябинской области освободил инвалида-колясочника Амира Гилязова, арестованного по делу “Хизб ут-тахрир”, под подписку о невыезде. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на Айгуль Маннанову, жену бывшего политзека.

Как писала Маннанова на своей ФБ-странице, 21 декабря судья Центрального райсуда Челябинска Александр Табаков должен был рассматривать ходатайство следователя (ранее сообщалось, что дело ведет Алексей Глоба) о продлении Гилязову ареста. Однако уже утром в пятницу выяснилось, что силовик ходатайство отозвал.

Маннанова с единоверцами прибыли в специализированную туберкулезную больницу № 3 в областном центре, где содержался политзек, и до вечера ожидали, пока следователь прибудет с постановлением о смягчении меры пресечения. Наконец, ровно в 19 часов по местному времени блогер Самира Умм Али Аскар передала, что Гилязова освободили.

По какой причине следователь отозвал свое ходатайство из суда, неизвестно. Возможно, он получил информацию, что оно не будет поддержано прокурором или удовлетворено судьей.

Непонятно также, почему нынешнее ходатайство было подано в Центральный райсуд города. В октябре Гилязова отправил в СИЗО другой районный суд – Тракторозаводский.

45-летний мулла Гилязов – инвалид I группы. Он с детства болен миопатией Дюшенна – генетическое заболевание, заключающееся в полной атрофии мышц. У Гилязова парализованы ноги и правая рука; левая действует лишь ограниченно. Делать что бы ни было без посторонней помощи больной не в состоянии. Первые три дня после ареста, до перевода вечером 26 октября из челябинского СИЗО-1 в СТБ-3, политзек воздерживался от еды, поясняя, что самостоятельно оправиться не сможет – дома ему помогали жена или один из двух взрослых сыновей.

ФСБ задержала Гилязова 23 октября. В тот же день его арестовали на два месяца. 21 ноября судья областного суда Марат Багаутдинов подтвердил решение об аресте инвалида.

Между тем миопатия Дюшенна входит в правительственный список диагнозов, не допускающих содержания в заключении. Даже медики СТБ-3 подтверждали, что больной нуждается в круглосуточном уходе.

Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации), которая в нынешней редакции предусматривает от 10 до 20 лет колонии. В постановлении об обыске, которое Глоба предъявил 23 октября, утверждалось со ссылкой на некоего свидетеля по делу, что около семи лет назад мулла смонтировал и опубликовал на YouTube видеозапись об освобождении из колонии члена “Хизб ут-тахрир”. “Урал-пресс-информ” писал, что политзеку вменяют также вербовку двух мусульман на войну в Сирию, однако официально это не подтверждалось.

Адвокат по соглашению Алла Дунаева настаивает, что Гилязов лишь по ошибке перепостил в интернете некую “запрещенную информацию”.

2 ноября региональный омбудсмен Маргарита Павлова сообщила о посещении Гилязова в СТБ-3. Она утверждала, что жалоб на содержание у политзека нет, он получает всю необходимую медицинскую помощь и уход. В то же время, указывала чиновница, “этот уход отличается от того, который он получал дома”, так как “в условиях тюремной больницы такой уход организовать практически невозможно”.

При этом самому Гилязову о присутствии его диагноза в правительственном перечне чиновница не сообщила. Об этом он узнал лишь 7 ноября от адвоката Дунаевой.

Политзек также рассказал адвокату, что, вопреки утверждению Павловой, санитары за ним не ухаживают – помощь ему оказывают сокамерники. Условия в больнице Гилязов назвал ненамного лучшими по сравнению с СИЗО. В камере, рассказал он, содержатся еще шесть-семь человек; все они, в отличие от Гилязова, курят, поэтому открывают окна и дверь камеры настежь, из-за чего в помещении все время сквозняк. На обследование в другой корпус больницы политзека возили, не одевая как нужно, так что во время этих переездов он также мерз.

Маннанова, в свою очередь, сообщала, что после обыска в доме пропала медицинская карта больного. “Дома ее нет, у Амира ее нет, в последний раз я ее видела в руках сотрудника, который сопровождал (во время обыска 23 октября. – Ред.) мужа со скорой в больницу и обратно домой”, – писала жена политзека. Она обратилась за справкой о диагнозе мужа в поликлинику, где он состоял на учете много лет. Однако заведующая неврологическим отделением позвонила Маннановой и сообщила, что в базе учреждения нет никаких сведений о том, что Гилязов когда бы то ни было там наблюдался. В этой связи в выдаче справки было отказано.