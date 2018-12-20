Четверг, 20 декабря 2018

В Демократической Республике Конго разбился самолет Ан-26 национальной авиакомпании Bon Air с российским экипажем на борту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посла России в африканской стране Алексея Сентебова.

Всего на борту, по предварительной информации, находились 3 члена экипажа, все россияне, и 20 пассажиров.

Выжил ли кто-то из потерпевших катастрофу, пока не известно.

По информации Reuters, инцидент произошел еще в четверг. Ан-26 доставил из Киншасы в южный город Чикапа недалеко от границы с Анголой бюллетени к намеченным на 30 декабря президентским выборам; на обратном пути связь с самолетом пропала.

Первоначально президентские выборы в ДРК были назначены на нынешнее воскресенье, однако затем их отложили на неделю. Reuters объяснил это логистическими проблемами, а также акциями протеста, вылившимися в столкновения демонстрантов с полицией. На северо-западе страны в стычках погибли свыше 100 человек из числа представителей местных этносов.

С 2001 года пост президента ДРК занимает диктатор Жозеф Кабила. На нынешние выборы он не пошел, выдвинув взамен своего ставленника.

Месяц назад Bloomberg сообщал, что к выборам в ДРК проявляет интерес российский олигарх Евгений Пригожин. Недавно послом страны в Москве был назначен отставной генерал, пользующийся особым доверием диктатора. Сообщалось, что послу поставлена задача договориться с Россией о поставках вооружений и военной помощи.

Выдвиженец Кабилы на пост президента находится под санкциями Евросоюза. В этой связи отмечалось, что, если преемник диктатора победит, следует ожидать интенсификации военного сотрудничества между Киншасой и Москвой и получения российскими компаниями выгодных контрактов.

Ранее в экономику ДРК активно инвестировал Китай. Однако сейчас Пекин разочарован сотрудничеством, поскольку режим Кабилы выдвигает все новые требования. Между тем оппозиционный кандидат на выборах Мартен Фаюлу указывал, что Кабила отчаянно нуждается в иностранной помощи. “Неудивительно, что Россия пришла в Конго, если учитывать, что в нашей стране огромные залежи минеральных ресурсов”, – отмечал политик.