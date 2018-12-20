Четверг, 20 декабря 2018

Коллегия присяжных Брянского облсуда полностью оправдала всех 13 фигурантов сфабрикованного дела о попытке ввоза в Россию 42 тонн неочищенного кондитерского мака. Об этом сообщается на сайте суда.

Вердикт оглашали два дня – 20 и 21 декабря. Накануне сообщалось о полном оправдании самой известной из фигуранток – агронома Ольги Зелениной, заведующей химико-аналитической лабораторией Пензенского НИИ сельского хозяйства. Зеленина не была основной обвиняемой, однако ее заключение в СИЗО в 2012 году вызвало заметный общественный резонанс, который привел к скорому освобождению ученой.

На момент предварительных слушаний в августе 2016 года в СИЗО оставались шесть подсудимых; остальные семеро, в частности Зеленина, находились под подпиской о невыезде. Оправдательный вердикт означает немедленную отмену мер пресечения всем фигурантам.

Обсуждение последствий вердикта судья Алексей Тулегенов назначил на 15 января будущего года. Оно будет в значительной степени формальным: после такого вердикта присяжных никакого приговора, кроме оправдательного, Тулегенов вынести не может.

“Маковое дело” было возбуждено Госнаркоконтролем еще в 2010 году. Основной его фигурант – бизнесмен Сергей Шилов. По утверждению силовиков, в неочищенном кондитерском маке, который коммерсант пытался ввезти в Россию, содержатся примеси, пригодные для производства наркотиков.

Зеленина – ведущий российский специалист по селекции безнаркотических сортов масличного мака и посевной конопли – неоднократно выступала экспертом в подобных делах. В своем заключении по делу Шилова она сделала вывод о соответствии ввозимого мака установленным нормам. На основании ее заключения дело пришлось прекратить.

Позже, однако, расследование было возобновлено, причем одним из его фигурантов сделали саму Зеленину. Как заявили силовики, свой вывод ученая по просьбе Шилова сфальсифицировала.

В Брянский облсуд “маковое дело” поступало трижды. Первые два раза – в 2014-м и в декабре 2015-го – судьи по ходатайству защиты возвращали материалы в прокуратуру для устранения противоречий. Однако ни после первого, ни после второго возврата Госнаркоконтроль не вносил в обвинительное заключение никаких существенных изменений. Прокуратура Москвы, однако, всякий раз это заключение утверждала.

В третий раз судья Тулегенов принял дело к рассмотрению, проигнорировав замечания защиты.