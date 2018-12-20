Четверг, 20 декабря 2018

В прениях сторон по делу Аркади Акопяна, возглавлявшего общину иеговистов в кабардинском городе Прохладный, прокурор запросил для подсудимого три года условно с двухлетним испытательным сроком. Об этом сообщают “Свидетели Иеговы в России”.

70-летнему Акопяну – бывшему портному, а сейчас пенсионеру, – вменены два эпизода, квалифицированные по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Дело Прохладненский межрайотдел СКР возбудил еще 11 июня 2016-го, без малого за год до запрета свидетелей Иеговы. Процесс Акопяна продолжается больше полутора лет – слушания по существу открылись 15 июня 2017 года. Разбирательство ведет судья Прохладненского райсуда Кабардино-Балкарии Олег Головашко. Верующий находится под подпиской о невыезде.

Согласно фабуле дела, 20 марта 2016-го Акопян, который якобы “устойчиво придерживается экстремистских позиций и националистических взглядов”, заявил на собрании свидетелей Иеговы: “Мусульмане – моджахеды, и они убивают людей, а православные священники – это воры, “педофилы” (в обвинительном заключении только слово “педофилы” взято в кавычки). Аудио- и видеозаписи выступления в деле нет – экспертиза проводилась по тексту, записанному со слов свидетелей обвинения.

Кроме того, утверждается, что 27 марта того же года Акопян раздал прихожанам “экстремистские” книги и брошюры, в частности “Как достичь счастья в жизни”, “Как развить близкие отношения с Богом?”, “На что можно надеяться людям”, и попросил распространить эти издания среди жителей Прохладного.

В тот же день в зале царства (молельном доме свидетелей Иеговы) и дома у Акопяна прошли обыски. Как утверждается, по обоим адресам была изъята запрещенная литература; из зала царства забрали также видеорегистратор, который позже вернули, удалив с него записи.

На самом деле в день, которым датирована речь Акопяна на собрании, он вовсе не выступал в зале царства. Кроме того, издания, найденные у верующего, в список экстремистских материалов не включены. Относительно же литературы из зала царства Акопян настаивает, что ее туда подбросили. Свидетели Иеговы – по крайней мере до запрета всей конфессии – прекращали распространение запрещенных изданий, как только те попадали в соответствующий список. В прохладненском зале царств перечень книг и брошюр, объявленных экстремистскими, специально вывесили на доске объявлений, чтобы предостеречь верующих.

Обвинение строится на показаниях шести свидетелей, посещавших собрания общины в ноябре 2015 – марте 2016 года. Показания всех шестерых идентичны: каждый заявляет, что слышал выступление Акопяна с критикой ислама и РПЦ, через неделю получил от лидера общины книги и брошюры, раздал их горожанам, затем, зайдя на сайт Минюста, обнаружил их в списке запрещенных материалов и после этого донес в полицию.

На деле, отмечал адвокат Акопяна Антон Омельченко, 20 и 27 марта 2016-го в зале царства был лишь один из свидетелей обвинения – Остапенко. При этом он явился с запрещенными журналами, которые прихожане тут же у него отобрали.

Омельченко запросил биллинги мобильников свидетелей, после чего те скорректировали показания. Все, кроме Остапенко, заявили, что оставили свои телефоны дома, а на звонки отвечали их родственники. Они сослались на якобы существующий в общине запрет приходить на собрания с мобильниками. В действительности такого запрета нет. Кроме того, биллинг доказал тесную связь свидетелей с силовиками.

На суде эти свидетели путались в показаниях.

Вину Акопян не признает. “Мне 69 лет, но, честно говоря, я даже не знал, что означает слово “моджахед”, – отмечал он прошлым летом в беседе с “Такими делами”. – Я понимал, что это плохое слово, но даже произносить его не мог, пока не потренировался. Кто я такой, чтобы сказать: ты – моджахед, педофил?!”

Между тем в Майском райсуде Кабардино-Балкарии с 17 июля нынешнего года продолжаются слушания по делу 56-летнего Юрия Залипаева, который возглавлял общину иеговистов в райцентре – городе Майский. Залипаеву вменена та же часть 1 статьи 282 УК, что и Акопяну; он также находится под подпиской о невыезде.