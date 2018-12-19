Среда, 19 декабря 2018

Сенаторы призвали Трампа провести операцию в Черном море

В сенате США выступили за "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива для навигации. Как сообщает "Русская служба BBC", авторы резолюции, которую подписали почти сорок из 100 членов сената, считают, что это необходимый ответ на действия России в Керченском проливе.

Резолюция призывает президента Трампа "быстро провести" мощную операцию по освобождению Керченского пролива для навигации. Она должна продемонстрировать "поддержку международно признанных границ, двусторонних соглашений" и обеспечить безопасный проход судов через Керченский пролив и Азовское море. Сенаторы считают, что такой шаг "даст отпор чрезмерным территориальным претензиям России". Резолюцию подписали 39 сенаторов, среди них глава сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф.

"США и наши союзники должны немедленно отреагировать на военную агрессию России в Керченском проливе сильным и решительным шагом, – сказал один из авторов резолюции, председатель сенатского комитета по национальной безопасности, республиканец Рон Джонсон. – Проведение международной морской операции по свободе навигации должно обеспечить безопасный проход из Черного моря в Азовское". По его мнению, именно такой ответ "должен увидеть Путин".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что власти Украины готовят новый проход военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море. По его мнению, в этот раз Москва будет избегать конфронтации.

"Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самопровозглашенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма", – сказал Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что власти Украины предлагают западным партнерам также направить корабли для участия в походе из Черного в Азовское море. По словам Турчинова, участие кораблей альянса вынудило бы Россию считаться с международным правом. Однако ответа на свои предложения Украина пока не получила.

"Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей. Когда к этому вопросу будет приковано внимание ведущих стран мира, Россия подожмет хвост и не рискнет агрессивно действовать", – сказал Турчинов. Отвечая на вопрос о том, как скоро может состояться новый поход военных кораблей, он отметил, что "с этим вопросом нельзя медлить", и Украина должна доказать всему миру, что не потеряла своих позиций в Азовском море.

В российском руководстве считают, что Киев играет с огнем. Сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил уверенность в том, что Украина будет и дальше осуществлять "попытки провокаций". По его словам, обострения можно избежать, если украинцы будут соблюдать "очевидные требования" Москвы по прохождению пролива.

25 ноября ВМС Украины сообщили, что пограничные корабли РФ "вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива" осуществили "агрессивные действия" против кораблей Военно-морских сил Украины – двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира – которые выполняли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

Однако по версии России, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ и вошли в территориальные воды. В результате российские пограничники задержали три корабля украинских Военно-морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", применив оружие. Ранения в результате инцидента получили сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей украинских кораблей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

Все 24 украинских моряка арестованы до 25 января 2019 года и являются подозреваемыми в уголовном деле, возбужденном ФСБ по ч. 3 ст. 322 ("Незаконное пересечение государственной границы России") УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы.

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Верховная Рада Украины 26 ноября одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти приграничных областях страны с 28 ноября на 30 дней, а сам глава государства заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией.

В Минобороны Украины также пообещали и впредь отправлять корабли в Керченский пролив даже под угрозой масштабной российской агрессии.