Среда, 19 декабря 2018

Верховная рада Украины обязала Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название, указав в нем принадлежность к России. Об этом сообщает “Украинская правда”.

Проект закона был внесен в Раду еще в октябре 2016 года. Новая норма устанавливает, что религиозная организация, входящая в состав организации из государства, которое украинские законы признали агрессором и оккупантом, обязана в своем полном названии, отраженном в уставе, воспроизвести название материнской структуры “с возможным добавлением слов “на Украине”.

Иными словами, УПЦ МП теперь должна называться РПЦ на Украине или каким-либо подобным образом.

Закон поддержали 240 депутатов. Против выступил Оппозиционный блок. После принятия закона олигарх Нестор Шуфрич, член Оппоблока, подбежал к спикеру Андрею Парубию и потребовал провести повторное голосование. “Решение принято, – возразил спикер. – Не беснуйтесь, потому что мне придется вас просто перекрестить, выгонять беса”.

В ответ Шуфрич сорвал с трибуны Рады плакат с требованием отдать под суд олигарха Виктора Медведчука, кума Владимира Путина. Депутат от Народного фронта Юрий Береза напал на оппоблоковца. Каждого из противников поддержали другие депутаты. Потасовка была короткой, но ожесточенной.

Во время заседания у Верховной рады проходил митинг-молебен прихожан УПЦ МП против принятия закона. Акция собрала больше 1000 человек.

15 декабря на Объединительном соборе украинского православия в Киеве была образована Автокефальная поместная православная церковь Украины во главе с митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием (Думенко). Ожидается, что 6 января, в канун Рождества по украинскому православному календарю, в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручит Епифанию томос об автокефалии АППЦУ.

Новая церковь создана путем объединения УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Собор поддержали и два митрополита УПЦ МП – Винницкий Симеон (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко). Однако большинство архиреев Московского патриархата на Украине собор осудили. Синод УПЦ МП низложил Симеона и Александра, запретил их в служении и предал анафеме.

Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева), назвал Объединительный собор “раскольничьим сборищем”, а его каноническую значимость – “ничтожной”. Между тем большинство лидеров христианских конфессий, включая папу Римского Франциска, так же как и правительства государств, признали собор и избрание Епифания.