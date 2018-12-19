Среда, 19 декабря 2018

Главарь Тамбовско-Малышевской преступной группировки Геннадий Петров в 2007 году лоббировал назначение Александра Бастрыкина на пост председателя Следственного комитета при Генпрокуратуре через нынешнего начальника службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева. Об этом сообщает The Insider в расследовании, в котором опубликованы прослушки телефонных переговоров Петрова за 2007-2008 годы, сделанные испанскими правоохранителями.

В ноябре издание поместило другие прослушки, которые доказывают связь Петрова не только с Бастрыкиным, но также с тогдашними премьер-министром Виктором Зубковым, главой Минобороны Анатолием Сердюковым и председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

Что касается Королева (в переговоров Петрова упоминается по кличке Болтай-Нога), то он в то время был помощником Сердюкова и в этой должности курировал ГРУ. Скандал вокруг дела “Оборонсервиса”, на фоне которого Сердюков осенью 2012 года ушел в отставку, на карьере Королева не отразился. Силовик перешел из Минобороны в ФСБ, где возглавил управление собственной безопасности, став одним из самых влиятельных людей в спецслужбе. Нынешний пост – начальника СЭБ ФСБ – получил в 2016-м. Сейчас 56-летний Королев имеет звание генерал-лейтенанта.

Как следует из прослушек, Королев помогал Петрову с назначением кандидатов даже в обход своего начальника Сердюкова.

Из опубликованных записей стало известно о связях главаря тамбовских еще с рядом бывших или нынешних чиновников и силовиков. В частности, 12 июня 2008-го Петрова с “днем России” поздравил Сергей Литвиненко, нынешний прокурор Петербурга.

Годом раньше главарь тамбовских помогал в решении проблем тогдашнему замначальника управления по налоговым преступлениям УМВД по Петербургу и Ленинградской области Максиму Шмаренкову. Сейчас Шмаренков занимает должность вице-президента торгово-промышленной палаты Ленобласти.

Связи Тамбовско-Малышевской группировки с Сердюковым, Зубковым и Королевым возникли еще в 1990-х годах, говорится в публикации. В 1993-2000-м Сердюков был замдиректора петербургского магазина “Мебель-маркет”. Этот магазин, по данным источника издания в городской торгово-промышленной палате, был захвачен тогдашней Малышевской группировкой у владельцев, а сам Сердюков “входил в малышевское движение, тренировался в малышевском зале”. Затем будущий министр обороны устроился на работу к Зубкову, в 1993-1999-м возглавлявшим городскую налоговую инспекцию. Королев, в свою очередь, в 1990-х работал в ЧОП, охранявшем “Мебель-маркет”.