Среда, 19 декабря 2018

Судья Басманного райсуда Москвы Евгения Николаева продлила учредителю фирмы “Крымопт” Ресулю Велиляеву и гендиректору этой фирмы Али Бариеву сроки содержания в СИЗО еще на 3 месяца, а всего до 11 месяцев с момента задержания, – до 25 марта 2019 года. Об этом сообщается на ФБ-странице группы поддержки Велиляева.

Как следует из карточек разбирательств на сайте московских судов, ходатайства следователя СКР в отношении обоих политзеков Николаева в нарушение УПК рассмотрела в одном заседании.

Велиляев и Бариев – жители Белогорска (Карасубазара). Велиляев до аннексии Крыма был депутатом Верховной рады региона. На средства его и его брата, бизнесмена Ремзи Велиляева, в Белогорске построили соборную мечеть. Ресуль Велиляев также учредил фонд имени великого крымскотатарского поэта и лингвиста Бекира Чобан-заде, присуждающий премии Чобан-заде.

Бизнесмены были задержаны 26 апреля по итогам масштабных обысков, прошедших как в их домах, так и в жилищах их родственников и коллег, а также в “Крымопте” и на других предприятиях, принадлежащих Велиляеву. Сообщалось, что всего ФСБ и ОМОН провели обыски по 33 адресам как в Белогорске, так и в других местностях Крыма.

Обоим политзекам вменен пункт “а” части 2 статьи 238 российского УК (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Эта норма предусматривает до шести лет колонии. По неофициальной информации, СКР утверждает, будто Велиляев через один из своих магазинов реализовывал просроченные продукты.

Обоих задержанных вывезли из Крыма в Россию и арестовали в Москве. Политзеки содержатся в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемом ФСБ. Дело ведет старший следователь центрального аппарата СКР Дмитрий Бокунович. Ранее он же фабриковал дело украинской пленной Надежды Савченко.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров не исключал, что непосредственной причиной преследования Велиляева стал отказ бизнесмена поддержать выборы президента России в аннексированном Крыму. “В этой сети “Крымопт” работает больше 1000 сотрудников, – рассказывал Чубаров. – Силовики захотели, чтобы они организованно пошли на выборы, но владельцы сказали, что это личное дело каждого”.

В начале мая председатель Меджлиса сообщил, что против Велиляева ФСБ пытается сфабриковать обвинение в поддержке террористических и экстремистских организаций. Схожее заявление сделал несколькими днями раньше и зампред Меджлиса, бывший политзек Ахтем Чийгоз. “Слишком похоже, что ни о каких экономических статьях речи быть не может, – заметил он. – Скорее всего, найдутся какие-то секретные свидетели, которые будут его (Велиляева. – Ред.) обвинять в финансировании какой-либо экстремистской деятельности”.

Тем не менее в карточках нынешних разбирательств указано, что оба фигуранта обвиняются лишь по 238-й статье кодекса.