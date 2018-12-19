Среда, 19 декабря 2018

Национальный архив Латвии опубликовал в открытом доступе картотеки агентов КГБ, называемые в стране “мешками ЧК”. Об этом сообщает Delfi.Lv.

Карточки заполнены от руки, в большинстве случаев по-русски. Алфавитная картотека агентуры насчитывает 10 612 карточек. В нее включены как действующие по состоянию на конец 1980-х годов агенты, так и бывшие. В эту же картотеку вносились лица, которые не сотрудничали с КГБ, но рассматривались как кандидаты на вербовку, а также граждане, собиравшиеся в поездки за рубеж.

Среди тех, чти карточки есть в архиве – митрополит Рижский и всей Латвии Александр, бывший премьер-министр Ивар Годманис (суд уже признал, что он не сотрудничал с КГБ), депутат Сейма от партии “Согласие” Игорь Пименов.

Писатель-фантаст, член Союза писателей Латвии Николай Гуданец, чтя карточка тоже есть в картотеке, признал, что контактировал с КГБ в 1980-е годы. “Осенью 1981 года меня стали приглашать на беседы с офицером КГБ, который расспрашивал меня о сослуживцах и собратьях по перу.Я отвечал на вопросы, стараясь никого не выдать и никому не навредить. Уже в то время я ненавидел советскую власть и КГБ. После нескольких встреч мне предложили дать подписку, и я согласился, из любопытства и склонности к авантюрам. Был дураком, не понимал, что с дьяволом нельзя играть в его игры. С тех пор меня вызывали на беседы примерно раз в полгода. Я давал характеристики знакомых – такие, что хоть в ЦК принимай, – написал Гуданец. – Весной 1991 года мне сказали, что я нахожусь в подчинении КГБ Латвии, которое переподчинили Совету министров Латвийской ССР. Впервые за 9 лет я получил конкретное задание: внедриться в Русскую общину Латвии. Я с улыбкой спросил, дадут ли мне парабеллум, и с тех пор долгие годы обходил РОЛ за версту”.

В другой картотеке – статистического учета агентуры – 4141 карточка. В нее включены те же имена, что и в алфавитную картотеку, но сгруппированы они в соответствии с принадлежностью агентов к территориальным подразделениям КГБ. Эта картотека использовалась для подготовки отчетности.

В третью картотеку внесены “внештатные оперативные работники КГБ” – лица, “на общественных началах” помогавшие тайной полиции в “контрразведывательной деятельности на транспортных, промышленных объектах, а также отдельных заведениях Минобороны”. В ней всего 75 карточек. Псевдонимов внештатным оперативникам не присваивали – вместо этого использовались аббревиатуры из инициалов фамилии, имени и отчества.

Есть предположение, что самая ценная часть архива КГБ после падения СССР была вывезена в Москву.

Споры относительно необходимости открыть архивы КГБ продолжались все годы после восстановления независимости Латвии.