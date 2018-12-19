Среда, 19 декабря 2018

Украинская государственная компания “Энергоатом” тайно продлила контракт на поставку ядерного топлива для АЭС страны с российской фирмой ТВЭЛ. Об этом сообщает “Зеркало недели”.

Как говорится в публикации, сделка состоялась уже после принятия Киевом принципиального решения выйти из договора о дружбе с Россией.

По информации “Зеркала недели”, президент “Энергоатома” Юрий Недашковский в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману от 17 августа указал, что “заключение такого дополнительного соглашения к действующему контракту с российской компанией может вызвать негативный резонанс”, и в этой связи предложил рассмотреть вопрос на закрытом межведомственном заседании под председательством премьера.

Срок действия контракта истекал в 2020 году; его продлили до 2025-го. Таким образом, ТВЭЛ, поставляющий топливо для 8 из 15 украинских атомных реакторов, еще на пять лет сохранит доминирующее положение на рынке страны.

“Подписание этого документа, а также некоторые другие телодвижения украинской власти в атомной энергетике за последнее полугодие… могут еще надолго закрепить (если не увековечить) доминирование страны-агрессора в стратегической отрасли, дающей Украине 55-60 процентов электроэнергии, и значительно снизить энергетическую безопасность нашего государства, – отмечает издание. – То есть вместо того, чтобы усилить тех, кто нам готов и хочет помочь, ведомство Недашковского закрепляет позиции тех, от кого мы ждем вероломства”.

Другим поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС, напоминает “Зеркало недели”, является американская фирма Westinghouse. Если на долю ТВЭЛ приходится 60 процентов поставок, то на долю Westinghouse – остальные 40. При этом у американской фирмы есть контрактное обязательство покрыть возможную нехватку топлива в случае прекращения поставок из России.

Некоторые наблюдатели, говорится в публикации, подозревают, что для Westinghouse намеренно пытаются создать условия, при которых она уйдет с украинского рынка. Нынешний расклад не дает американцам стимула перенести свое производство ядерного топлива непосредственно на Украину, отмечает издание.