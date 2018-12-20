Четверг, 20 декабря 2018

Шеф Пентагона генерал Джим Мэттис в конце февраля покинет свой пост, написал в твиттере президент США Дональд Трамп.

Мэттис возглавлял американское военное ведомство последние два года. “За время службы Джима огромный прогресс был достигнут, особенно в том, что касается закупок нового боевого оснащения. Генерал Мэттис оказал мне большую помощь в том, чтобы заставить союзников и другие страны оплатить свою долю военных обязательств”, – написал Трамп.

Президент пообещал вскоре назвать имя нового министра обороны.

В письме президенту об отставке Мэттис выразил несогласие с внешней политикой Трампа.

По мнению главы Пентагона, сила США как нации “неразрывно связана с нашей уникальной и всеобъемлющей системой альянсов и партнерств”. Министр указывает, что США не могут защищать свои интересы, “не поддерживая сильных альянсов и не показывая уважения к этим союзникам”. Как подчеркивает Мэттис, Соединенные Штаты не должны быть “мировым полицейским”, но обязаны “использовать все инструменты американской мощи, чтобы обеспечить общую оборону, включая эффективное руководство нашими альянсами”. В качестве примера он привел единение 29 стран НАТО после теракта 11 сентября 2001 года и коалицию, воюющую с “Исламским государством”, которая объединяет 74 страны.

Мэттис призвал “быть решительными и недвусмысленными в нашем подходе к тем странам, чьи стратегические интересы все в большей степени противоречат нашим”. Он упомянул Россию и Китай, которые “хотят сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью, получив право вето на решения других стран в области экономики, дипломатии и безопасности”.

“Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими на эти и другие вопросы, я считаю для себя правильным уйти со своего поста”, – заключает Мэттис.

Трамп заявил, что не исключает отставки Мэттиса, еще в октябре. “Я думаю, он какой-то демократ, если хотите знать правду”, – пояснил президент.