Среда, 19 декабря 2018

20 декабря нижегородские активисты не могли не поздравить работников ФСБ и своих сограждан с Днeм чекиста. Однако на подходе к предполагаемому месту пикета был задержан Дмитрий Калинычев. В этот день ему уже звонил офицер полиции, приглашая в отдел для каких-то объяснений. Теперь он был доставлен в отдел под смехотворным предлогом и в пикете участвовать не смог. В отделе выяснилось, что у полиции есть претензии к ноябрьскому поздравлению с днем рождения Александра Кольченко, которое устроил Калинычев. От объяснений активист отказался.

Михаил Бородин

Тем временем прошли два одиночных пикета, причем Михаил Бородин встал с плакатом прямо у дверей нижегородского УФСБ. Он не был задержан и ушел после долгих препирательств с полицией.

Затем был отпущен из отдела и Дмитрий Калинычев. Его поздравление с плакатом было снято заранее и фото опубликовано к тому моменту, когда он покинул отдел. Но мы никак не можем быть уверены, что история на этом закончилась и “правоохранители” не пришьют сюда чего-нибудь задним числом.

Дмитрий Калинычев

Илья Мясковский