Пятница, 21 декабря 2018

Президент США Дональд Трамп приказал начать масштабное сокращение американского контингента в Афганистане, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Как утверждается, в ближайшее время на родину будут возвращены 7 из более чем 14 тысяч находящихся в стране американских военных.

По словам американских чиновников, вывод почти половины американского контингента станет первой стадией поэтапного вывода американских сил из Афганистана, который растянется на “много месяцев”.

Контингент НАТО находится в Афганистане последние начиная с 2001 года, когда международные силы свергли режим талибов.

19 декабря стало известно о приказе Трампа вывести двухтысячную американскую группировку из Сирии. Вывод американских сил из ближневосточной страны займет от 60 до 100 дней.