Четверг, 20 декабря 2018

Роскомнадзор начал проверку ресурсов Би-Би-Си – телеканала BBC World News и сайтов британской вещательной корпорации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ресурсы проверяются “на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству”.

Как подчеркивают в цензурном ведомстве, проверка начата в связи с вынесением британским медиарегулятором Ofcom решения о нарушении RT правил вещания в Британии.

Накануне Ofcom объявил, что обнаружил нарушение принципа непредвзятости в семи передачах RT – новостных и общественно-политических. “Семь нарушений говорят о серьезном несоответствии нашим правилам вещания. Мы сообщили RT о том, что мы рассматриваем предусмотренные законом штрафные меры… В распоряжении Ofcom есть несколько вариантов возможных санкций. Любая штрафная мера, которую мы введем, будет пропорциональна и справедлива”, – заявил регулятор.

Ofcom неоднократно предъявлял претензии к RT. Весной проводилась проверка на соответствие британским законам материалов RT об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В итоге оснований лишать российский канал лицензии не нашли.

Представитель российского МИДа Мария Захарова тогда угрожала, что в России запретят работать всем британским СМИ в случае лишения Лондоном RT лицензии на вещание.