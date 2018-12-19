Среда, 19 декабря 2018

Судья Уральского окружного военного суда (Екатеринбург) Игорь Ключиков приговорил фигуранта дела тюменской “банды ФСБ” Алексея Короткова к 24 годам строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей и лишением звания лейтенанта запаса. Об этом сообщает Znak.com.

Коротков, на момент ареста действующий оперативник тюменского УФСБ, признан виновным в семи убийствах, одном эпизоде разбоя, одном эпизоде хулиганства с применением оружия, двух эпизодах хищениях и трех угонах автомобилей.

На следствии Коротков пошел на сделку с прокуратурой и дал показания как на себя, так и на других фигурантов. Материалы в его отношении выделили в отдельное производство.

Суд прошел в особом порядке, что позволило Короткову избежать пожизненного срока: такой срок при разбирательствах в особом порядке не назначается. Процесс, включая оглашение приговора, занял три заседания: 12, 13 и 20 декабря. Прокурор запрашивал для подсудимого точно такое наказание, которое и назначил судья Ключиков.

Ранее 20-го числа Коротков выступил с последним словом. Он попросил сохранить ему “возможность жить дальше”, заявил о раскаянии, попросил прощения у потерпевших и государства и напомнил, что дал показания на соучастников.

Коротков работал в ФСБ с февраля 2006 года. В августе 2010-го участвовал в облаве на “исламистов” в Башкирии. Участвовал в “контртеррористических операциях” на Северном Кавказе. Офицерское звание получил в 2014-м. В 2016 году был назначен ответственным за контрразведывательное обеспечение Исетского района Тюменской области.

Помимо Короткова к ответственности привлекли еще пять лиц. Двое – капитан Владимир Гилев и прапорщик Евгений Гладких – на момент возбуждения дела были действующими сотрудниками ФСБ. Еще один – тренер по самбо Александр Кобылин – к тому времени из спецслужбы уволился. Кроме того, по делу обвинен безработный Сергей Синяков. Шестой фигурант – оперативник областного УМВД Сергей Зозуля – скрылся и находится в розыске.

Основное дело “банды ФСБ” до суда еще не дошло.

По информации “Коммерсанта”, группировка действовала в 2008-2016 годах; ее лидером называют Гилева. Летом 2017-го этот фигурант погиб в СИЗО-2 в Заводоуковске; как утверждалось, он вскрыл вены, а по некоторым данным – также перерезал себе горло.

Большинство жертв банды были бизнесменами. Как утверждалось, силовики пытались контролировать предпринимателей, занимавшихся теневым обналичиванием средств и их выводом за рубеж. Тех, кто отказывался от покровительства, убивали.

Также, заявлялось в деле, бандиты на глазах некоего бизнесмена, у которого вымогали крупную сумму, убили разнорабочего из Таджикистана, предварительно одев его в деловой костюм. Утверждалось, что таким образом они решили продемонстрировать серьезность своих намерений.

Кроме того, фигуранты застрелили двух таксистов, чтобы использовать их машины для совершения других преступлений.

Дело было возбуждено в декабре 2016 года; при этом об арестах стало известно лишь в июле 2017-го, вскоре после гибели Гилева. Первоначально следствие вел тюменский главк СКР; затем расследование передали в главное военное управление ведомства в Москву.

В июле 2017 года, как раз когда в СМИ появилась информация о деле, начальника тюменского УФСБ генерал-майора Вадима Пятилетова отправили в отставку.