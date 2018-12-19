Среда, 19 декабря 2018

Акции “Русала” на Гонконгской бирже после открытия торгов подорожали на 25 процентов в связи со снятием санкций с компании, сообщает The Bell. Впоследствии рост скорректировался – к 9:30 мск рост составлял 13,8 процента, капитализация – около 4,9 миллиарда долларов.

На Московской бирже цена акции “Русала” к 10:01 выросла до 33 рублей, то есть на 25 процентов, сообщает Интерфакс. При этом максимум сделок составил 39 рублей – рост достигал 48 процентов. В свою очередь цена акции другой структуры Дерипаски, группы компаний En+ выросла до 424 рублей – на 40 процентов.

Конгресс США может заблокировать снятие санкций, если обе его палаты в течение 30 дней примут совместную резолюцию. The New York Times называет это маловероятным в условиях скорого окончания текущей сессии и смены состава Конгресса в январе следующего года.

Конгрессмен-демократ Ллойд Доггет, критиковавший Белый Дом за мягкое отношение к “Русалу”, назвал решение о снятии санкций “еще одним большим подарком под рождественской елкой Владимира Путина”. По мнению Доггета, отмена санкций “только поощряет Путина продолжать свою дестабилизирующую активность в мире”.

Как заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, американской администрации придется ответить на вопросы, достаточно ли изменений в структуре и управлении осуществили компании из санкционного списка или они частично остались под контролем Дерипаски.

Председатель сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Бёрр и сенатор-демократ Марк Уорнер в совместном заявлении отметили, что соблюдение договоренности Минфина США со структурами Дерипаски “требует постоянного мониторинга”.

Накануне Минфин США инициировал снятие санкций со структур Дерипаски – компаний “Русал” и ЕвроСибЭнерго, а также группы компаний En+. По договоренности с Минфином Дерипаска должен сократить свою долю в каждой из компаний до уровня менее 50 процентов. Соглашение также предусматривает смену советов директоров компаний и “приверженность полной прозрачности”, которая будет достигаться масштабными проверками Минфина. Согласно письму Минфина лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнелу, доля Дерипаски в En+ уменьшится с 70 до 44,45 процента.

Одновременно Минфин США ввел персональные санкции против 18 человек – 17 сотрудников ГРУ, в том числе Анатолия Чепиги и Александра Мишкина – участников отравления бывшего коллеги по спецслужбе Сергея Скрипаля, а также Елены Хусяйновой – финансового директора петербургской “фабрики троллей”. Список юрлиц под санкциями пополнили четыре издания, принадлежащие владельцу “фабрики троллей” олигарху Евгению Пригожину – Федеральное агентство новостей, “Невские новости”, “Экономика сегодня” и USA Really.