Среда, 19 декабря 2018

Государственная дума, получившая несколько лет назад более точное название “бешеный принтер”, выздоровлению, по-видимому, не подлежит. По крайней мере, до тех пор, пока ее оператором выступает нынешний президент России. Вчера он подписал поправки в закон “О валютном регулировании и валютном контроле”, в соответствии с которыми обменники валют теперь не вправе оповещать о курсе обмена на уличных табло. Почему? С какой стати?

Людям было удобно ориентироваться по информации на этих вывесках и решать, в какой из обменников им лучше зайти. Особенно тем, кто едет на автомобиле. Теперь, чтобы узнать курс обмена валют, надо зайти в офис.

Понятно, когда власти, одержимые жаждой наживы, повышают стоимость автопарковок. Им хочется чужих и легких денег. Понятно, когда, опасаясь политической конкуренции, власти ужесточают Уголовный кодекс. Они боятся за свои теплые места. Понятно даже, когда власти наращивают конфронтацию с другими странами – военной напряженностью они оправдывают свое бессмысленное существование. Но таблички с курсом валют? Кому они помешали?

Авторы закона пытаются нас уверить, что новация подготовлена в целях предотвращения деятельности незаконных точек обмена валюты. То есть стоит только убрать с улицы вывески – и незаконные обменники исчезнут? Так ведь все наоборот: сейчас их хорошо видно, а потом придется искать! Им трудно пресечь деятельность незаконных точек обмена? Да чего же проще: заглядывайте в каждый офис с вывеской об обмене и проверяйте лицензию.

Я правда не понимаю, зачем бешеный принтер выплюнул новый закон в духе старухи Шапокляк. В чем его тайный смысл? Может быть, власть дошла до той стадии бешенства, когда всякое движение совершается непроизвольно, хаотично и вне всякой связи с интеллектуальной деятельностью?