Среда, 19 декабря 2018

Президент США Дональд Трамп приказал вывести из Сирии американский контингент, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам источника агентства, Пентагон работает над скорейшим возвращением домой двухтысячного американского контингента. При этом сроки, в которые приказ Трампа будет выполнен, неясны.

Как заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс, американская администрация начала “возвращать войска Соединенных Штатов домой одновременно с переходом к следующему этапу этой кампании”. Она заверила, что США и их союзники готовы “возобновить защиту американских интересов на всех уровнях, когда это необходимо”.

Как написал Трамп в твиттере, США “победили “Исламское государство” в Сирии”. Он назвал противостояние ИГ в Сирии “единственной причиной находиться там”.

Вывод американских сил из Сирии займет от 60 до 100 дней, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. При этом Госдепартамент США должен эвакуировать свой персонал из страны за 24 часа.

Bloomberg отмечает, что быстрый вывод американских войск из Сирии оставит американских союзников – курдов – один на один с турецкими войсками. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о намерении начать силовую операцию против курдских отрядов в Сирии, которые Анкара считает террористическими.

Как указывает The Wall Street Journal, принципиальное решение о выводе войск стало результатом переговоров между Вашингтоном и Анкарой. По сведениям издания, подготовка к выводу американского контингента началась на северо-востоке Сирии – в регионе компактного расселения сирийских курдов.

Инициатива Трампа противоречит последним заявлениям Пентагона. 13 декабря представитель американского военного ведомства Шон Робертсон заявил, что кампания против ИГ в Сирии “еще не окончена”. По его словам, Сирийские демократические силы (SDF), состоящие в основном из отрядов курдского ополчения, “тесно работают” с силами западной коалиции в противостоянии ИГ. Военный призвал Турцию не атаковать союзные США силы в Сирии.