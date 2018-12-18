Вторник, 18 декабря 2018

Закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК РФ принят в третьем чтении. 282-я – самая известная статья российского Уголовного кодекса из всех, что карают за высказывания, буквально число-мем, поэтому реформа достигает максимального медийного эффекта при очень небольшом изменении практики.

Статья 282, с одной стороны, наиболее массовая, по ней выносится несколько сотен приговоров в год, а с другой стороны, ее применение не самое жестокое: реальный срок получают чуть больше 10 процентов обвиняемых, чаще всего людей по ней приговаривают к условным срокам, исправительным работам, штрафам. Более жесткие, хотя и значительно более редкие (счет на десятки в год) преследования ведутся по части 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму в интернете) и особенно по части 2 статьи 205.2 (протеррористические высказывания в интернете). По 205.2 доля реальных сроков в первом полугодии 2018 года достигла 82 процентов. Тут стоит отметить, что для нераскаявшихся обвиняемых по части 2 статьи 205.2 предусмотрено не менее 5 лет колонии – больше, чем за причинение смерти по неосторожности двум или более людям.

Если бы вас захотели посадить, скорее всего органы не ограничились бы статьей 282, а добавили бы для весу хотя бы статью 280, тем более что разница между ними почти неуловима. Особенно это касается политических, антигосударственных высказываний – они точно пойдут либо по 280, либо по 205.2.

Административный конвейер по вылавливанию в интернете (обычно во “Вконтакте”) всяких свастик (ст. 20.3 КоАП) и песен Муцураева, “Коловрата”, видео про ИГИЛ и т. д. (ст. 20.29 КоАП) также существует давно. За первое полугодие 2018 года число людей, подвергнутых наказанию по этим статьям, перевалило за две тысячи. Сотни дел по статье 282 вполне впишутся в этот мелочный поток, который, впрочем, станет менее мелочным: стандартные штрафы будут не 1-2 тысячи рублей, а 10-20 тысяч.

При этом возмущения станет куда меньше, потому что дела о демотиваторах будут реже выходить в публичное пространство. Вспомним, например, что Мария Мотузная стала обвиняемой в мае 2018 года, а говорить о своем деле решилась только в июле, когда отошла от растерянности. “То есть эти бляди пришли ко мне, прощупали, так сказать, почву, увидели, что я ни черта не смыслю в юриспруденции и бледнею от одного слова “преступление”, и решили: ага, вот с ней проблем не будет, даже руки марать не придется”, – написала она тогда в твиттере. Примерно то же самое происходит и с большинством остальных обвиняемых что по административным, что по уголовным делам. Если быстрее оштрафовать или посадить на 15 суток, а потом припугнуть, что “еще раз – и уголовка!”, то они опомниться не успеют и к адвокатам не пойдут, про ЕСПЧ не узнают, проблем создавать не будут.

Впрочем, один повод для оптимизма есть: ряду осужденных, имеющих в обойме статью 282, вероятно, удастся пересмотреть приговор и скинуть несколько месяцев.