Вторник, 18 декабря 2018

Бывший председатель литовского Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис арестован по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Delfi.Lt.

Политика задержали еще в октябре месяце, однако о деле было публично объявлено лишь теперь – на совместной пресс-конференции руководителей ряда правоохранительных структур.

Помимо Палецкиса по делу проходит и еще ряд лиц. Число фигурантов генпрокурор страны Эвалдас Пашилис не уточнил, отметив лишь, что предполагаемые шпионы были связаны с непарламентскими партиями Литвы.

Как рассказал генкомиссар полиции страны Линас Пярнавас, выявлена “целая сеть лиц”. “Если бы эта сеть не была вскрыта, думаю, Литве угрожала бы серьезная опасность”, – заметил он.

Файлы, обнаруженные при обысках, продолжил генкомиссар, позволяют предполагать, что подозреваемые вели сбор информации непубличного характера. Пярнавас, однако, не пояснил, была ли эта информация засекреченной.

В свою очередь, директор Департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис назвал целью подозреваемых оказание влияния на политические процессы в Литве. “С этой целью вербуются лица, которые могут напрямую или через посредников формировать программы политических партий или их структуру, пользуясь различными медийными каналами, содействовать укреплению “мягкой силы” России в стране”, – пояснил он.

Часть 1 статьи 119 УК Литвы (шпионаж) предусматривает от 2 до 10 лет тюрьмы.

Социалистический народный фронт, основанный в 2008 году, и лично Палецкис неоднократно упоминались в публичных отчетах ДГБ об угрозах национальной безопасности. Указывалось, что СНФ симпатизирует Москве, а ее функционеры участвуют в пророссийских пропагандистских акциях против США и НАТО.

В 2016 году ДГБ констатировал интенсификацию информационных и разведывательных операций России, так же как и более активное использование инструментов “мягкой силы”. В частности, отмечались “усилия для улучшения централизации и координирования пророссийских соотечественников и сочувствующих им групп”. Как пример разведка приводила избрание в горсовет Вильнюса члена СНФ Рафаэля Муксинова, который в публикации Delfi.Lt назван лидером Союза соотечественников – структуры, поддерживаемой Россотрудничеством (на сайте Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, его должности сформулированы иначе: зампред Русского собрания Литвы и член Союза общин татар Литвы).

Во вторник в Вильнюсе был задержан гражданин России Валерий Иванов. Российский МИД тогда же заявил, что выясняет обстоятельства произошедшего и добивается срочного допуска консула к задержанному.

Генкомиссар Пярнавас в среду сообщил, что обыск у Иванова проводился в связи с делом о шпионаже. Пока, заметил генкомиссар, сведений о причастности россиянина к этому преступлению у правоохранителей нет, а причиной задержания стало обнаружение при обыске у Иванова оружия.

В 1997 году Иванов был осужден к году строгого режима за утверждения, содержавшиеся в его книге “Литовская тюрьма”. Он заявлял, будто советские войска при подавлении протестов в Вильнюса в ночь на 13 января 1991 года не убили ни одного национального активиста, а информация о жертвах сфальсифицирована.

В июне 2016-го россиянина допросили как свидетеля по делу о подавлении протестов. Иванов выступал с показаниями по-русски через переводчика. Он сообщил, что с 1988 года возглавлял в Литве организацию “Единство”, действовавшую в Каунасе, Шяуляе и Клайпеде. “Мы использовали только методы политической борьбы, – заверил россиянин. – Это была моя принципиальная установка. Я категорически отказался от создания силовых структур или содружеств, поскольку в стране действовало МВД, отвечающее за безопасность. Мы проводили митинги, писали петиции, печатали тексты в газетах”.