Среда, 19 декабря 2018

Около 40 американских сенаторов поддержали внесенный в верхнюю палату проект резолюции, предусматривающей проведение международной операции по обеспечению свободы навигации в Черном море. Об этом сообщает The Hill.

Документ внесли республиканец Рон Джонсон и демократ Дик Дурбин. Сенаторы призывают президента Дональда Трампа возглавить “сильную многонациональную операцию по обеспечению свободы навигации в Черном море” и оказать дополнительную поддержку украинским военным.

Цель будущей операции, как указано в документе – “помочь продемонстрировать поддержку международно признанным границам и безопасному проходу через Керченский пролив и Азовское море и “дать отпор чрезмерным российским претензиям на суверенитет”. Для поддержки операции сенаторы призывают НАТО усилить присутствие на море.

В проекте содержится призыв к союзникам и партнерам США не предоставлять кораблям российского ВМФ свои порты для пополнения запасов и дозаправки.

Сенаторы подчеркивают, что президент обязан принять в отношении России меры, предусмотренные прошлогодним санкционным законом. Отмечается, что санкции – это “прямой результат действий правительства России” и они будут только усиливаться, пока российские власти не изменят свое поведение.

Авторы проекта отмечают, что Палата представителей Конгресса и Европарламент приняли резолюции, осуждающие строительство газопровода “Северный поток – 2″. В проекте говорится, что Сенат приветствует и соглашается с резолюцией Европарламента. Отмечается, что в случае постройки газопровод обеспечит ежегодную поставку в Германию по дну Балтийского моря примерно 55 миллионов кубометров газа – это равняется объему транзита газа через Украину за прошлый год.

11 декабря Палата представителей приняла резолюцию против “Северного потока – 2″. В документе строительство газопровода названо “резким шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов США”. Как подчеркивается в документе, “геополитический интерес” России в проекте – “не увеличить европейскую энергобезопасность, а наоборот, вбить клин между странами в Европе и резко ослабить существующую украинскую газотранспортную систему”. Конгрессмены призывают власти европейских стран отказаться от проекта.

На другой день Европарламент призвал свернуть строительство “Северного потока – 2″. В резолюции Европарламента подчеркивается, что Украина играет критическую роль в европейской энергосети. Газопровод “Северный поток – 2″ назван “политическим проектом, представляющим угрозу для европейской энергобезопасности”. В резолюции также говорится, что депутаты “решительно осуждают” захват украинских кораблей в Керченском проливе. Европарламент требует от Москвы немедленно освободить задержанных моряков и обеспечить свободу судоходства в проливе и в Азовском море.