Среда, 19 декабря 2018

Одним из самых долговечных и прочных материалов в строительстве является металлический профильный лист. Он применяется не только в строительстве, но и в укреплении, утеплении зданий, при ремонте и обшивке зданий различной направленности, информипует http://prom-24.ru.

Складские помещения, которые не требуют больших затрат, чаще всего обшиваются именно профильным листом.

Для кровли тоже используют этот же материал, но с особенными методиками крепления.

Материал сам по себе не обеспечит прочность и надёжность – это задача скрепляющих материалов. Срок использования здания и его эстетический вид напрямую зависит от мастерства строителей и правильности выбора крепежа.

Использование металлического профиля для укрепления крыши

Листы укрепляются непосредственно на твердую, металлическую обрешётку с использованием саморезов.

Это специальные крепления с небольшим сверлом на конце. Именно они обеспечивают точное вхождение в металл и отсутствие дефектов и расколов.

Для работы по металлу рекомендуется использовать более дорогие болты. Они способны выдержать нагрузку и гарантируют полную безопасность кровельного крепления.

Для соединения деревянных листов можно использовать экономные варианты, то есть обычные крепежи, без дополнительных зазубрин на конце.

При укладке полимерного покрытия стоит обратить внимание на цвет крепежей: он должен соответствовать самому материалу.

При несоблюдении этого небольшого правила в результате можно получить дисгармоничную картину и заказчик просто не примет работу. Классические цвета крепежей всегда можно найти в магазине, потому с поставками проблем быть не должно.

Покрытие саморезов должно быть цинковое. Некоторые хитрые производители пренебрегают общими стандартами и покрывают верх крепежа тонким слоем цинка, что может привести к преждевременной ржавчине.

На глаз отличить количество цинка крайне сложно, потому стоит приобретать расходные материалы только у проверенных поставщиков.

Если нормы изготовления соблюдены, то шурупы продержаться в первоначальном виде несколько лет. Твердость шурупа для металла должна быть максимальной.

Недостаточная плотность может обнаружиться при первом вкручивании, когда материал просто сгибается. Именно потому не рекомендуется закупать крепежи большими партиями.

При работе с металом особенно не рекомендуется рисковать. Купив десяток крепежей можно попробовать вкрутить их шуруповёртом на максимальной скорости. Если скола не произошло и саморез не погнулся – значит, товар качественный и есть смысл купить оптовую партию.

Как правильно вкрутить саморез с прессшайбой

Ручная вкрутка не рекомендуется особенно в случаях большого объема работ. Классически используется шуруповерт при его отсутствии дрель.

Саморез с перссшайбой вкручивается перпендикулярно поверхности, без искривления. Если укрепляемый металопрофиль с водосточными канавками, то листы устанавливаются поочерёдно начиная с самого меньшего.

Саморез с шайбой дополнительно смазываются силиконовым герметиком. Это необходимое условие чтобы минимизировать щели и повысить прилегаемость к материалу.

Если металлические профили укрепляются на крыше, то сначала нужно позаботиться о наличии продольных лаг. Укрепление металопрофиля саморезами невозможно без предварительной фиксации.

При большом объеме работ не рекомендуется экспериментировать и закупать большие партии саморезов для дерева.

Хотя они намного выгодней по цене, но металлические изделия не удержат. Саморезы с перессшайбой не отличаются по цене от обычных, имеют оцинкованную шляпку.

Шуруповёрт при работе с крепежом дает возможность подобрать сверло нужного диаметра, что повысит скорость вкручивания и прочность. Этого нельзя гарантировать при использовании дрели.