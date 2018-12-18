Вторник, 18 декабря 2018

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 14-месячную программу помощи Украине на 3,9 миллиарда долларов, сообщается на сайте Минфина страны.

Первый транш на 1,4 миллиарда долларов должен быть направлен Украине до 25 декабря. Решения о дальнейших траншах будут приниматься в мае и ноябре после оценки успехов Украины в выполнении меморандума МВФ.

Как отмечают в Минфине, программа МВФ поможет Украине “поддержать макростабильность в ближайшие годы, когда Украина вынуждена преодолевать ряд вызовов, обусловленных усилением давления от российской агрессии, президентскими и парламентскими выборами в 2019 году и необходимостью обеспечения пиковых выплат по внешнему долгу”.

Программа МВФ предусматривает продолжение фискальной консолидации для уменьшения госдолга, поддержку Нацбанком Украины гибкого обменного курса гривны и жесткой монетарной позиции с целью снижения инфляции и накопления международных резервов, усиление администрирования налогов, реформы финансового и энергетического секторов, усиление борьбы с коррупцией.

“Украинские власти успешно восстановили макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества. Благоразумная фискальная и денежно-кредитная политика и режим гибкого обменного курса помогли сократить дефицит бюджета и счета текущих операций. Резервы были частично восстановлены, а доверие улучшилось”, – заявил первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон.