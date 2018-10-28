Воскресенье, 28 октября 2018

Российское Минобороны разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Самарканд" на стратегических направлениях, в том числе в Калининградской области.

Как следует из материалов портала госзакупок, военное ведомство объявило тендер на закупку услуг по доработке, монтажу и подключению составных частей комплексов к системе передачи данных Минобороны, передает РИА "Новости".

Работы по монтажу комплексов "Самарканд" должны завершиться до 10 ноября следующего года, сказано в извещении о проведении закрытого аукциона. Начальная цена контракта составляет 61 млн рублей, источник финансирования – федеральный бюджет. Аукцион назначен на 16 ноября.

Новое вооружение появится в Мурманской, Калининградской, Нижегородской, Московской областях, Краснодарском и Приморском краях, Еврейской автономной области и в Белоруссии.

Комплексы "Самарканд" в 2017 году поступили на вооружение Северного флота. Также они применяются на всех надводных кораблях – крейсерах и миноносцах. Их основная задача – постановка помех и срыв коммуникаций противника.

Ведущим предприятием по производству средств радиоэлектронной борьбы в России является концерн "Радиоэлектронные технологии", напоминает газета "Коммерсант". По данным издания, его доля на рынке составляет 60%. Также средства радиоэлектронной борьбы производят концерн "Созвездие", Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт им. академика А. И. Берга, Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы и Специальный технологический центр.