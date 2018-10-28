Воскресенье, 28 октября 2018

На бывшем расстрельном полигоне "Коммунарка" в Новой Москве открылась "Стена памяти" жертв сталинских репрессий. На плитах выбиты имена более 6 тысяч людей, расстрелянных и захороненных на этой территории со 2 сентября 1937 года по 24 ноября 1941 года.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов на церемонии открытия призвал приводить к мемориалу "наших детей, наших внуков, чтобы они понимали, какие страшные преступления творились в прошлом, и чтобы никогда в будущем у них не было соблазна повторить подобное", передает ТАСС.

"Теперь дети и внуки тысяч расстрелянных могут прийти на место захоронения и положить цветы или поставить свечи у мемориала с именами своих близких, судьба которых была неизвестна в течение долгих десятилетий", – говорится на сайте правозащитного общества "Мемориал", усилиями которого был сооружен памятник. В его создании также принимал участие храм Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке, построенный в 2007 году. Автор проекта – Петр Пастернак.

В 1930-е годы в Коммунарке находилась дача наркома внутренних дел Генриха Ягоды. В 1937 году, когда он сам попал под каток репрессий, дачу передали в ведение НКВД и сделали местом захоронения казненных. За четыре с небольшим года это место стало могилой для более чем 11 тысяч человек. По расстрельным актам в Центральном архиве ФСБ удалось установить имена 6609 расстрелянных – именно они и нанесены на "Стену памяти".

Большинство погибших на полигоне людей были осуждены Военной коллегией Верховного суда СССР с санкции Сталина как участники "правотроцкистского заговора". Дела рассматривались без адвокатов, свидетелей и права на обжалование приговора.

В Коммунарке захоронены видные политические деятели царской России и советские руководители разных рангов, от наркомов до главных редакторов газет и руководителей научных институтов. Их участь нередко разделяли родственники. На полигоне также были расстреляны государственные деятели стран Балтии, насильственно присоединенных к СССР в 1940 году, и иностранные граждане – представители более 60 национальностей.

Вплоть до конца советской власти "Коммунарка" была спецобъектом органов госбезопасности. О существовании массовых захоронений стало известно только в 1991 году, а спустя восемь лет ФСБ передала территорию в ведение Русской православной церкви. "Сначала мы боролись, чтобы это место было открыто, потом тут появились первые памятники", – напомнила на открытии "Стены памяти" исполнительный директор "Мемориала" Елена Жемкова.

Напомним, 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади 29 октября по ежегодной традиции пройдет акция общества "Мемориал" "Возвращение имен", участники которой будут вслух зачитывать имена и краткую биографию жертв сталинизма.

Столичные власти пытались перенести акцию к "Стене скорби" на проспекте Академика Сахарова из-за того, что на Лубянке идут работы по созданию Музейного сквера. Это решение вызвало большой резонанс, в результате после осмотра места вместе с организаторами мэрия разрешила провести мероприятие на привычном месте.

Самый большой в России мемориал жертвам репрессий открылся в сентябре 2017 года на Бутовском полигоне в Москве, где было убито не менее 20 тысяч человек, причем только с августа 1937-го по октябрь 1938 года. Мемориал "Сад памяти" выполнен в виде раскрытого рва глубиной два метра и длиной 300 метров. Спускаясь в него, посетители оказываются на уровне расположенных вблизи захоронений.