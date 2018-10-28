Воскресенье, 28 октября 2018

Против активистки “Другой России” Ольги Шалиной, которая в четверг в знак протеста против пыток в местах лишения свободы публично вскрыла вены на московской выставке военной и полицейской техники “Интерполитех”, открыто дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе “сотрудники ФСИН”. Об этом сообщается на ВК-странице партии.

Шалиной инкриминирован пункт “б” части 1 статьи 213 УК. Такое обвинение предусматривает до пяти лет колонии.

В понедельник Шалину должны выписать из Института им. Склифосовского. По информации “Другой России”, на территорию больницы въехал автобус 2-го оперполка УМВД по Москве.

На 16 часов вторника назначен допрос Шалиной в УМВД по Северо-Восточному округу Москвы. Делом, как сообщают другороссы, занимается следователь Александра Сарвина.

Согласно части 3 статьи 150 УПК расследование по делам, квалифицированным по части 1 статьи 213 УК, проводится в форме дознания, а не следствия. Однако часть 4 той же 150-й статьи допускает расследование и в форме следствия при наличии письменного указания прокурора.

В 2012-2015-м Шалина отбыла три года общего режима как раз по обвинению в хулиганстве. Тогда дело против нее сфабриковали за участие в стычке с боевиками прокремлевских молодежек “Местные” и “Наши”, произошедшей в 2006 году у здания Таганского райсуда Москвы. Таким образом, теперь у полиции есть основания говорить о рецидиве “преступления”.

Как передает “Медиазона”, интересы активистки будет представлять адвокат “Открытой России” Сергей Бадамшин.

На “Интерполитехе” Шалина взобралась на автозак и разбросала листовки “ФСИН – это ад”. Она выкрикивала: “ФСИН – к чертям собачьим!”, “Свободу заключенным!” Все представленное на выставке “нажито на страданиях зэков”, подчеркнула активистка. “Люди (в колониях. – Ред.) пытаются покончить жизнь самоубийством, – заявила Шалина. – Не доводите до греха”. Затем она вскрыла вены.

В листовке констатировалось, что в России “легализована система, имеющая не менее уродливое лицо и сущность, чем ГУЛАГ и ГУИН”. Заключенных пытают, избивают и принуждают к рабскому труду, из-за чего зэкам приходится идти на крайние меры, такие как бунты, голодовки и суицид.

“Кого может исправить такая система, где надзиратели совершают преступлений не меньше, чем заключенные? – отмечали другороссы. – Бандиты и мошенники в погонах вредят стране и обществу. Мы требуем соблюдения прав заключенных, расследования всех фактов нарушений и действительного наказания виновных. Нет инквизиции! Распустите палачей! ФСИН – к чертям собачьим!”.