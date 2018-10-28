Воскресенье, 28 октября 2018

Российской нефтяной отрасли грозит миллиардная упущенная выгода из-за новых правил IMO (Международной морской организации ООН), которые запрещают заправлять морские суда высокосернистым мазутом. Об этом сообщает Bloomberg.

Правила вступают в действие в 2020 году. Сейчас в большинстве регионов мира для заправки судов используется мазут с содержанием серы 3,5 процента. Между тем новые правила устанавливают, что этот показатель не должен превышать 0,5 процента. Соответственно, владельцы судов обязаны либо использовать низкосернистое топливо, либо продолжать закупки высокосернистого, но в таком случае очищать его самостоятельно.

Для российской нефти Urals характерно высокое содержание серы. При этом, хотя IMO приняла правила уже некоторое время назад, отмечает Bloomberg, российские нефтяные компании до сих пор не заметили действующее еще с советских времен оборудование своих заводов новым, позволяющим выпускать очищенное топливо. по состоянию на конец сентября в России вообще не производилось мазута, соответствующего новому стандарту; при этом две трети продукции имели содержание серы от 2,5 процента.

Со своей стороны, компании из США и Европы необходимую переоснастку заводов провели.

Сегодня Россия – крупнейший в мире производитель мазута. В прошлом году на ее долю приходилось 35 процентов всего мирового экспорта этого топлива. Доход российских нефтяных компаний от экспорта мазута составил примерно 9 миллиардов долларов. Между тем со вступлением в силу новых правил упущенная выгода может достигнуть 3,5 миллиарда.

В числе компаний, которым грозят потери, издание называет “Роснефть” и “Сургутнефтегаз”.