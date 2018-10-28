Воскресенье, 28 октября 2018

В подконтрольном России Севастопольском горсуде на очередном заседании суда над фигурантами второго дела крымских “украинских диверсантов” Владимиром Дудкой и Алексеем Бессарабовым в качестве свидетеля обвинения допросили фигуранта третьего аналогичного дела Алексея Стогния. Как сообщают “Крым. Реалии” со ссылкой на адвоката Дудки Сергея Легостова, показания Стогния в основном касались Бессарабова и уже осужденного по второму делу Дмитрия Штыбликова.

К Дудке, уточнил адвокат, показания Стогния имели отношение “менее всего”. О чем конкретно рассказал свидетель, юрист не поясняет.

РИА “Новости” после ареста Стогния сообщало, будто он входил в одну группу с арестованными неделей ранее Стогнием, Бессарабовым и Дудкой.

Следующее судебное заседание пройдет во вторник.

24 октября стало известно, что Штыбликова, осужденного к пяти годам строгого режима, вывезли из омской ИК-6. В тот же день появилась информация, что в симферопольский СИЗО-1 для дачи показаний по делу Дудки и Бессарабова из керченской ИК-2 общего режима уже доставлен Стогний. В связи с этим высказывалось предположение, что Штыбликова тоже могут сделать свидетелем обвинения на этом процессе.

Суд над Дудкой и Бессарабовым проходит уже второй раз. Процесс проходит в закрытом режиме. Дело рассматривает коллегия судей под председательством Игоря Кожевникова. Первое заседание по существу дела прошло 2 августа.

53-летнему Дудке и 41-летнему Бессарабову инкриминированы часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии в составе организованной группы; до 10 лет колонии), часть 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы; до 8 лет) и часть 3 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы; до 12 лет). Согласно фабуле дела, обвиняемые планировали “совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым”.

По информации “Медиазоны”, заявляется, будто фигуранты намеревались взорвать самодельными бомбами севастопольскую радиотелевышку, газотурбинную электростанцию на дороге в Симферополь и склад горюче-смазочных материалов в войсковой части, где работал кладовщиком Дмитрий Штыбликов.

Дудка и Бессарабов были задержаны 9 ноября 2016 года и отправлены в СИЗО. Первоначально оба дали признательные показания, однако затем их дезавуировали и теперь настаивают на своей невиновности.

Дудка – украинский военный моряк в отставке, капитан 2-го ранга, член Объединения ветеранов разведки Украины. После аннексии Крыма работал сапером в городском управлении российского МЧС. Бессарабов – также отставной военный, в последующем – военный эксперт аналитического центра “Номос” и зам главного редактора журнала “Чорноморська безпека”, который прекратил выход после аннексии Севастополя, а с 2017-го вновь издается, уже в Киеве. Оба наряду с украинским имеют и российское гражданство. Штыбликов, задержанный одновременно с этими фигурантами, – коллега Бессарабова по “Номосу” и “Чорноморській безпеці”, в прошлом тоже служивший в украинской армии. Все трое были близкими друзьями.

Утверждалось, что у фигурантов дела изъяты оружие и взрывчатка, средства спецсвязи и карты-схемы объектов, где намечались диверсии. Между тем уже вскоре выяснилось, что продемонстрированное на видео ФСБ оружие, изъятое у “диверсантов”, предназначено для игры в страйкбол, а пустые бланки с печатью украинской войсковой части № А-0235 недействительны – они относятся ко времени до марта 2014 года, поскольку после аннексии Севастополя эта часть прекратила существование.

К фабрикации дела причастен замначальника следственного отделения УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю подполковник юстиции С. Кулаков. Ранее он же фабриковал обвинение в перевозке наркотиков против задержанного по первому делу “диверсантов” харьковского дальнобойщика Владимира Присича.

Весной 2017 года Штыбликов пошел на сделку с прокуратурой, в рамках которой дал показания как против себя, так и против Дудки. 16 ноября он был осужден в особом порядке к пяти годам строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей. В начале апреля 2018-го Штыбликова доставили отбывать срок в омскую колонию. Уже месяц спустя его на полгода отправили в ПКТ – внутреннюю тюрьму колонии.

Об аресте Стогния и другого фигуранта третьего дела “диверсантов” – Глеба Шаблия – стало известно 20 ноября 2016 года, когда в телепрограмме “Вести недели с Дмитрием Киселевым” был продемонстрирован сюжет с их признательными показаниями. Стогний заявил, что является полковником, старшим офицером 13-го отдела 1-го департамента Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал сведения об объектах, инфраструктуре, кораблях и офицерах российского Черноморского флота в Севастополе. В этот же сюжет вошли и кадры “задержания” Стогния в Севастополе, снятые в светлое время суток. Как отмечалось в репортаже, “спецназ задерживал шпиона довольно жестко”, поскольку у того был пистолет.

Между тем жена политзека Оксана Стогний утверждает, что ее мужа ее мужа на самом деле задержали не в Севастополе, а на КПП “Армянск” у границы аннексированного Крыма с континентальной Украиной. При этом Стогний, вопреки продемонстрированным по телевидению кадрам “задержания”, был схвачен не в светлое время суток, а в ночь с 14 на 15 ноября 2016-го, когда направлялся в Киев на день рождения дочери.

26 июля 2017 года подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя приговорил Стогния к трем с половиной годам колонии. При этом его объявили виновным не в диверсии и шпионаже, о которых заявлялось сразу после его задержания, а по части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и части 1 статьи 223 российского УК (незаконные изготовление, переделка или ремонт оружия либо изготовление боеприпасов).

Признал ли Стогний вину в ходе процесса и обжаловал ли он приговор, неизвестно.