Воскресенье, 28 октября 2018

Дороги у российского посольства в Вашингтоне в воскресенье вечером перекрывали из-за некоего бесхозного предмета. Об этом сообщает The Washington Post.

Около 19:30 по местному времени (2:30 понедельника по Москве) к посольству выехали агенты Секретной службы США. Туда же была направлена полицейская бригада взрывотехников.

Незадолго до 22 часов полиция объявила, что проблема устранена.

Посольство России находится на Висконсин-авеню, 2600, к югу от кафедрального собора.

В начале прошлой недели как минимум 14 известным деятелям Демократической партии и их сторонникам были направлены посылки с бомбами. В числе адресатов оказались экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, финансист Джордж Сорос, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан (посылка на его имя пришла в нью-йоркскую редакцию CNN). Часть посылок перехватила Секретная служба; другие были доставлены получателям, которые, заподозрив опасность, обратились в полицию.

В пятницу был задержан предполагаемый отправитель бомб – 56-летний житель Флориды Сизар Сэйок, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Он сторонник президента Дональда Трампа и ненавистник демократов.

В ФБР, однако, отмечали, что с задержанием Сэйока угроза дальнейших инцидентов не устранена.