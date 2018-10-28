Дороги у российского посольства в Вашингтоне перекрывали из-за бесхозного предмета
Дороги у российского посольства в Вашингтоне в воскресенье вечером перекрывали из-за некоего бесхозного предмета. Об этом сообщает The Washington Post.
Около 19:30 по местному времени (2:30 понедельника по Москве) к посольству выехали агенты Секретной службы США. Туда же была направлена полицейская бригада взрывотехников.
Незадолго до 22 часов полиция объявила, что проблема устранена.
Посольство России находится на Висконсин-авеню, 2600, к югу от кафедрального собора.
В начале прошлой недели как минимум 14 известным деятелям Демократической партии и их сторонникам были направлены посылки с бомбами. В числе адресатов оказались экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, финансист Джордж Сорос, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан (посылка на его имя пришла в нью-йоркскую редакцию CNN). Часть посылок перехватила Секретная служба; другие были доставлены получателям, которые, заподозрив опасность, обратились в полицию.
В пятницу был задержан предполагаемый отправитель бомб – 56-летний житель Флориды Сизар Сэйок, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Он сторонник президента Дональда Трампа и ненавистник демократов.
В ФБР, однако, отмечали, что с задержанием Сэйока угроза дальнейших инцидентов не устранена.