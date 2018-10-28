Воскресенье, 28 октября 2018

Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда в составе Игоря Крупнова (председательствующий), Сергея Сокерина (судья-докладчик) и Александра Замашнюка уменьшила 19-летнему жителю Сургута Александру Лю, осужденному по делу о терроризме, срок с 11 лет строгого режима до 10. Об апелляции, прошедшей еще 25 сентября, лишь месяц спустя, в нынешний понедельник, сообщил “Коммерсант”.

Назначенный осужденному штраф 110 тысяч рублей подтвержден.

Приговор Лю вынесла 13 июля коллегия Приволжского окружного военного суда (Самара) под председательством Али Усманова. Подсудимый был объявлен виновным по части 1 статьи 30 – части 1 статьи 205 (подготовка теракта), части 1 статьи 30 – части 2 статьи 205.5 (подготовка к участию в террористической организации), частям 1 статей 222.1 (незаконный оборот взрывчатки) и 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки).

Согласно фабуле дела, как она изложена в апелляционном определении, Лю решил взорвать на Южно-Сургутском месторождении емкость для хранения нефти. Для этого он “в период с июня по 19 августа 2017 года” изготовил из приобретенных им компонентов бомбы. Взрыв, как утверждается, планировался на 25-27 августа 2017-го. Указание совершить теракт, говорится в деле, Лю получил в феврале прошлого года в Telegram от лица, с которым переписывался еще в 2015-2016-м, интересуясь в частности возможностью выехать в Сирию, чтобы примкнуть к “Исламскому государству”.

Также заявляется, будто с января 2016-го по 19 августа прошлого года Лю “приискал и приобрел различные предметы, которые планировал использовать для участия” в ИГ.

22 августа 2017-го молодого человека задержали. Он дал признательные показания – как указывала на апелляции самарский адвокат Гульназ Салимова, в результате “физического и психологического давления лицами, производившими его задержание”.

В апелляционном определении отмечается “активное способствование раскрытию и расследованию преступлений на начальном этапе”. В частности, он признавался, что еще в 2015 году решил уехать на войну в Сирию, но не имел возможности получить загранпаспорт, так как был еще несовершеннолетним.

Между тем в дальнейшем на следствии Лю заявлял лишь о частичном признании вины. Такую позицию он занимал и на процессе в ПОВСе, который прошел в три заседания с 11 по 13 июля.

На следствии и в первой инстанции арестованного защищал сургутский адвокат Анатолий Бохан. Хотя Лю рассказывал ему о пытках, тот, как говорится в апелляционном определении, с заявлениями о применении насилия к его клиенту не выступал.

Салимова в апелляционной жалобе просила смягчить Лю приговор по статьям 222.1 и 223.1 УК, а по “террористическим” составам осужденного оправдать. Юрист указывала, что в материалах дела имеются данные об уровне охраны месторождения, которые однозначно свидетельствуют о том, что планы взорвать емкость с нефтью были бы заведомо обречены на провал. Относительно же вмененного Лю намерения выехать в Сирию Салимова отметила, что, уже достигнув на момент задержания 18 лет, ее клиент так и не оформил загранпаспорт.

Прокурор судебного управления прокуратуры Самарской области Юлия Вишнякова заявила возражения, потребовав оставить приговор в силе. На этом же настаивал в ходе слушаний в ВС прокурор отдела 4-го управления Главной военной прокуратуры Ю. Мацкевич.

Сам Лю на апелляции заявил, что полностью признает вину и раскаивается, и попросил уменьшить ему срок.

Основаниями для смягчения приговора коллегия ВС назвала несовершеннолетие Лю на момент, которым датирован эпизод по статье 205.5, и “активное способствование” следствию при расследовании “подготовки теракта”.

19 августа прошлого года отчисленный студент Сургутского политехнического колледжа 19-летний Артур Гаджиев совершил теракт. Он разлил и поджег горючую жидкость в торговом центре “Северный”, после чего побежал по улице, нападая с ножом на прохожих. Террорист ранил семерых человек, прежде чем был застрелен полицейским в спину. Предупредительного выстрела силовик не делал.

Несколькими днями позже ИГ распространило видеообращение от имени Гаджиева. На видеозаписи мужчина в балаклаве, называющий себя Масаудом ас-Сургути, приносит баят (присягу) халифу Абу Бакру аль-Багдади и призывает мусульман к нападениям с ножами. За спиной Масауда висит изображение флага ИГ, а рядом стоит топор. Как отмечали знакомые Гаджиева, голос действительно принадлежит сургутскому террористу.

Сразу после теракта в Сургуте начались массовые задержания молодых людей, в том числе знакомых Гаджиева. Сообщалось, что среди задержанных есть не имеющие никакого отношения к исламу. Точное число граждан, против которых открыли уголовные дела, неизвестно. “Радио Свобода” писало как минимум о 10 привлеченных, “Новая газета” – о четырех, Ура.Ру – о пяти. В середине сентября сообщалось, что троих задержанных освободили.

В апелляционном определении по делу Лю Гаджиев не упоминается. Между тем есть веские основания считать, что молодой человек стал одним из арестованных при облавах после теракта. Упоминается, что он был студентом колледжа. Можно предположить, что это тот же колледж, в котором учился и Гаджиев.