Воскресенье, 28 октября 2018

В Индонезии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8 местной авиакомпании Lion Air, на борту которого находились 189 человек. Об этом сообщает Reuters.

В 6:20 по местному времени (2:20 мск) лайнер вылетел из Джакарты в Панкалпинанг – административный центр провинции Банка-Белитунг. К месту назначения он должен был прибыть в 7:20.

Однако почти сразу после вылета пилот запросил разрешения вернуться на аэродром. Разрешение было получено; самолет направился обратно. Однако через 13 минут лайнер пропал с радаров. Как выяснилось, он упал в море примерно в 15 километрах от берега.

С заявлением в связи с катастрофой выступил президент страны Джоко Видодо. Он заверил, что власти сосредоточенно занимаются поиском и спасением находившихся на самолете.

Между тем пресс-секретарь Национального поисково-спасательного агентства Юсуф Латиф заявил, что все находившиеся на борту с большой вероятностью погибли.

Останки некоторых жертв катастрофы уже обнаружены.

В числе пассажиров самолета было 23 чиновника центрального правительства. Также на борту находились двое иностранцев: пассажир-итальянец и один из пилотов – гражданин Индии.

Гендиректор Lion Air Эдвард Сирэйт сообщил, что самолет, сейчас потерпевший крушение, ранее уже сталкивался с некоей технической проблемой во время рейса с острова Бали в Джакарту, однако тогда проблему “разрешили в рабочем порядке”. Какая именно неполадка имеется в виду, Сирэйт уточнить отказался, отметив только, что ни один другой Boeing 737 MAX 8 из числа используемых его компанией таких проблем не имел.

Нынешняя катастрофа – вторая по тяжести за историю Индонезии. Наибольшее число жертв повлекло крушение самолета в Медане в 1997 году. Тогда погибли 214 человек.