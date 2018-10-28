В Индонезии потерпел крушение Boeing, на борту которого находились 189 человек
В Индонезии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8 местной авиакомпании Lion Air, на борту которого находились 189 человек. Об этом сообщает Reuters.
В 6:20 по местному времени (2:20 мск) лайнер вылетел из Джакарты в Панкалпинанг – административный центр провинции Банка-Белитунг. К месту назначения он должен был прибыть в 7:20.
Однако почти сразу после вылета пилот запросил разрешения вернуться на аэродром. Разрешение было получено; самолет направился обратно. Однако через 13 минут лайнер пропал с радаров. Как выяснилось, он упал в море примерно в 15 километрах от берега.
С заявлением в связи с катастрофой выступил президент страны Джоко Видодо. Он заверил, что власти сосредоточенно занимаются поиском и спасением находившихся на самолете.
Между тем пресс-секретарь Национального поисково-спасательного агентства Юсуф Латиф заявил, что все находившиеся на борту с большой вероятностью погибли.
Останки некоторых жертв катастрофы уже обнаружены.
В числе пассажиров самолета было 23 чиновника центрального правительства. Также на борту находились двое иностранцев: пассажир-итальянец и один из пилотов – гражданин Индии.
Гендиректор Lion Air Эдвард Сирэйт сообщил, что самолет, сейчас потерпевший крушение, ранее уже сталкивался с некоей технической проблемой во время рейса с острова Бали в Джакарту, однако тогда проблему “разрешили в рабочем порядке”. Какая именно неполадка имеется в виду, Сирэйт уточнить отказался, отметив только, что ни один другой Boeing 737 MAX 8 из числа используемых его компанией таких проблем не имел.
Нынешняя катастрофа – вторая по тяжести за историю Индонезии. Наибольшее число жертв повлекло крушение самолета в Медане в 1997 году. Тогда погибли 214 человек.