Воскресенье, 28 октября 2018

К редакции “Новой газеты” неизвестные принесли три клетки с овцами. Фотографию с животными опубликовала пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

На овцах надеты жилеты с надписями “PRESS” и “Новая газета”.

“Продолжаем КВН у дверей редакции. Ну живые лучше, чем нет”, – написала Прусенкова.

Как сообщается на сайте “Новой”, редакция обратилась в полицию и попросила вернуть животных владельцам.

17 октября в редакцию “Новой” подкинули похоронный венок, а на следующий день – корзину с отрезанной бараньей головой. Вместе с венком неизвестные оставили лист бумаги с надписью “Денис Коротков – предатель Родины!”, а в корзину с бараньей головой поместили листок с текстом “Главному редактору “Новой газеты” – с приветом Вам и Короткову”.

В редакции эти выходки связывали с кампанией, развязанной против газеты в соцсетях: издание обвиняли в разглашении данных воюющих в Сирии российских летчиков, что якобы подвергло опасности их семьи. Подобных публикаций в “Новой” не выходило. В интернете распространялись призывы к расправе над журналистами.

Журналист “Новой” Коротоков до лета прошлого года работал в “Фонтанке” и опубликовал в издании серию статей о связях частной военной компании Вагнера с петербургским олигархом Евгением Пригожиным и военных потерях вагнеровцев. После его увольнения из “Фонтанки” издание прекратило делать публикации на эту тему.

22 октября “Новая” опубликовала расследование Короткова о спецоперациях агентов Пригожина, основанное на рассказах бывшего участника этих операций уголовника Валерия Амельченко. В материале шла речь об отравлении мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, установленный газетой исполнитель которого скончался в прошлом году при невыясненных обстоятельствах, нападении на оппозиционного блогера в Сочи, убийстве блогера во Пскове, испытании ядов на боевиках в Сирии. Амельченко в начале октября после встречи с Коротковым загадочным образом пропал, сначала сообщив о слежке за собой. 25-го числа “Фонтанка” сообщила, что Амельченко, объявленный по заявлению редакции в розыск, самостоятельно пришел в полицию и заявил, что противоправных действий в отношении него не совершалось.

22-го числа Союз журналистов Петербурга и Ленобласти выразил озабоченность угрозами, поступающими в адрес Короткова, и призвал силовиков найти их авторов и предотвратить возможное “физическое воздействие” на журналиста.