Понедельник, 29 октября 2018

Под Мурманском на 82-м судоремонтном заводе частично затонул плавучий док ПД-50, предназначенный для ремонта авианосца “Адмирал Кузнецов”. Как передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник, корабль получил повреждения – на его палубу упал кран.

Специалисты в течение дня должны оценить ущерб, нанесенный “Адмиралу Кузнецову”. Ранее сообщалось, что судно не пострадало.

Как заявил руководитель ответственного за ремонт корабля Центра судоремонта “Звездочка” Евгений Гладышев, авианосец спустили на воду и сейчас буксируют на 35-й судоремонтный завод в Мурманске.

Авария произошла в момент выхода “Адмирала Кузнецова” из дока. 60 человек успели покинуть док, а пятеро нет. Четверых из них спасли и госпитализировали. Ведутся поиски пятого человека.

Один пострадавший в тяжелом состоянии – он получил ранение брюшной полости и переохлаждение, его госпитализировали в медсанчасть “Севрыба”. Еще три человека в состоянии средней тяжести с переохлаждением доставлены в мурманскую горбольницу.

ПД-50 – единственный плавдок, пригодный для ремонта “Адмирала Кузнецова”. Это один из крупнейших плавдоков в мире, в него после поднятия со дна Баренцева моря был помещен корпус атомной подлодки “Курск”. Еще в 1990-е годы противопожарное оборудование дока было сильно изношено, что вызывало претензии контролирующих служб.

По утверждению Гладышева, причиной “нерасчетного погружения” ПД-50 в воду стал скачок напряжения в электросети на берегу, который привел к остановке насосов. “Пока не могу сказать, поврежден ли док”, – добавил Гладышев.

Накануне в Мурманске из-за непогоды произошла серия аварий на ЛЭП, что привело к перебоям с электроснабжением нескольких районов города.

Руководитель “Звездочки” заверяет, что график ремонта авианосца не будет нарушен: согласно контракту с Минобороны, подписанному Центром судоремонта, военные рассчитывают на возвращение “Адмирала Кузнецова” во флот в 2021 году.

В октябре прошлого года Интерфакс сообщил, что Минобороны решило вдвое сократить финансирование ремонта и модернизации авианосца – изначально на эти цели планировалось потратить 50 миллионов рублей. Сокращение расходов в основном должно было коснуться модернизации корабля, ремонт же планировали провести в полном объеме.

Ранее сообщалось, что ремонт корабля в первую очередь должен быть связан с заменой четырех котлов главной энергетической установки. Отмечалось, что на “Адмирале Кузнецове” также будут модернизированы радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс. При этом военные “по финансовым соображениям” отказались от запланированной ранее замены ракетного комплекса “Гранит” на “Калибр-НК”.

В феврале прошлого года “Адмирал Кузнецов” вернулся из похода в Средиземное море, где принял участие в военной операции в Сирии. При этом из-за аварий были потеряны два палубных самолета. Как подсчитал РБК, на сирийский поход “Кузнецова” и кораблей сопровождения Россия потратила от 7,5 до 10 миллиардов рублей. В эту сумму вошли расходы на питание, топливо, боевые вылеты, стоимость потерянных истребителей и “боевые” надбавки. Реальная стоимость похода может быть больше, так как данные об использовании подводного флота и вооружения группы кораблей в ходе операции не были опубликованы военным ведомством. После возвращения “Кузнецова” о необходимости отправки крейсера в ремонт заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.