Воскресенье, 28 октября 2018

В некоторых городах России в воскресенье прошли акции в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". Акцию "За наших детей" организовали родители фигурантов дел "Нового величия" и "Сети". Они требуют прекратить уголовное преследование в отношении своих детей. Самые масштабные акции прошли в Москве и Санкт-Петербурге. К акции также присоединились Пенза, Ростов-на-Дону и другие города.

Власти не согласовали проведение шествия, поэтому организаторы объявили, что проведут их в формате народного схода.

В Москве к зданию ФСБ на Лубянской площади пришли несколько десятков человек, в том числе родственники нескольких арестованных. Мероприятие началось в 14:00. В 15:30 правозащитник Лев Пономарев объявил о завершении акции.

После этого несколько активистов "бессрочных митингов" направились к Тверской улице. Как сообщил корреспондент газеты "Коммерсант", полицейские увели в автозаки около 10 человек.

Как сообщило издание "ОДВ-Инфо", в Санкт-Петербурге были задержаны не менее 40 человек. Позже силовики отпустили четверых сотрудников СМИ. Как минимум часть задержанных – участники одиночных пикетов. Один из них – Дмитрий Скурихин – стоял с плакатом "Защитите детей от ФСБшных чертей".

"МБХ Медиа" пишет, что на акцию в Петербурге пришли активисты движения НОД и развернули там плакат в поддержку Путина.

В Новосибирске прошла серия одиночных пикетов в защиту фигурантов дел "Нового Величия" и "Сети". В пикете приняла участие мать одного из обвиняемых Армана Сагынбаева жительница Новосибирска Елена Стригина. Сагынбаев заявлял о пытках.

В Ростове-на-Дону несколько десятков человек пришли на пикет, был задержан активист "Открытой России".

Фигуранты дела ранее неизвестной организации "Новое величие" обвиняются в организации экстремистского сообщества. 15 марта в рамках дела были задержаны десять участников группы, им предъявили обвинения по ст. 282.1 УК.

По делу об организации под названием "Сеть" осенью прошлого года были арестованы одиннадцать человек, их обвиняют в участии в террористическом сообществе и подготовке волнений в стране.

Активисты, которые содержатся в СИЗО, заявляют, что дела против них сфабрикованы. Некоторые из них утверждают, что к ним применялись пытки.