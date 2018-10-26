Пятница, 26 октября 2018

Россия готова участвовать в новой военной операции в Идлибе, заявил Владимир Путин по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле. Его выступление опубликовано на сайте Кремля. По словам Путина, перед Башаром Асадом стоит задача “ликвидации всех скопившихся там (в мухафазе Идлиб. – Ред.) радикальных элементов”. Если они “будут совершать вооруженные провокации из идлибской зоны”, Россия “оставляет за собой право оказать действенную поддержку решительным действиям сирийского правительства по ликвидации этого очага террористической угрозы”.

Путин отметил, что его сентябрьское соглашение с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по деэскалации в Идлибе носит временный характер. В то же время в финальном заявлении лидеров Турции, Германии, Франции и России, которое зачитал Эрдоган, говорится о важности долгосрочного перемирия в Идлибе, при этом подчеркивается “необходимость продолжать борьбу с терроризмом”.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против новой военной операции. “Мы рассчитываем, что Россия окажет давление на режим (Башара Асада. – Ред.), который обязан ей выживанием”, чтобы гарантировать стабильное перемирие в Идлибе, сказал Макрон на итоговой пресс-конференции.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь подчеркнула, что в итоге в Сирии должны пройти свободные выборы.

Эрдоган подчеркнул, что решать судьбу Асада предстоит сирийскому народу – в стране и в диаспоре.

Участники саммита предложили до конца года, “если позволят условия”, сформировать комиссию по выработке новой сирийской конституции. Кроме того, лидеры четырех стран призвали обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций на всей сирийской территории и как можно скорее создать условия для добровольного и безопасного возвращения беженцев.

17 сентября Путин и Эрдоган на встрече в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, что позволило избежать крупной военной операции. В последние дни перед саммитом обстановка в этой части Сирии резко обострилась. В результате ударов правительственных войск погибли 7 человек. Остальная территория Сирии полностью взята под контроль армией Асада.