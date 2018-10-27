Суббота, 27 октября 2018

Один из лидеров центральноафриканского мусульманского повстанческого альянса CNDS (бывшая “Селека”) Абдулай Иссен потребовал от властей страны в течение 48 часов вывести лояльные правительству формирования, в том числе российских наемников, с территорий, контролируемых группировкой. Заявление Иссена опубликовало местное издание Central African Republic News.

Ультиматум предъявлен на следующий день после отстранения от должности спикера Национальной ассамблеи ЦАР мусульманина Карима Мекасуа. Повстанцы заявляют, что больше не признают главой государства президента ЦАР христианина Фостен-Арканжа Туадера.

“С горечью констатируя этот акт (отставку спикера. – Ред.), ставящий крест на попытках возродить демократию в ЦАР и устроенный Туадера и его русскими наемниками во главе с Валерием Захаровым, мы решили разорвать все связи с этим режимом, изначально основанным на кумовстве и превратившимся в диктаторский”, – говорится в заявлении. Захаров – гражданин России, занимающий пост советника президента ЦАР по безопаности. RFI сообщало, что без участия Захарова “во дворце президента ЦАР не принимается ни одно важное решение”. Он, в частности, пытался организовать переговоры между сторонами конфликта.

Повстанцы запретили “Захарову и его наемникам” появляться на своей территории.

Иссен требует от Москвы “объяснить роль российских наемников, близких к Кремлю”, находящихся в Центральной Африке. По словам командира повстанцев, их действия “становятся все более опасными для демократии” в ЦАР – россияне, утверждает он, “напрямую вовлечены в этот парламентский переворот и вчерашнее убийство нашей юной демократии”.

CNDS обратилась за поддержкой к представительству Евросоюза, посольствам США и Франции в ЦАР.

Повстанцы гарантируют, что после вывода правительственных войск с их территорий там будет обеспечено беспрепятственное передвижение представителей гуманитарных организаций.

Между тем политическое крыло Национального фронта Центральной Африки – одной из организаций, входящих в состав CNDS, – напротив, поддержало отстранение спикера Национальной ассамблеи. Координатор политического крыла Национального фронта Джафар Адум призвал стороны к сдержанности и “уважению продолжающегося мирного процесса”. Как поясняет корреспондент RFI и France24 в ЦАР Эдвард Дропси, в среде мусульманских повстанцев есть противоречия.

Представитель МИДа России Мария Захарова назвала “фейковой новостью” сообщения об ультиматуме центральноафриканских повстанцев.

В воскресенье министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что растущее российское присутствие в ЦАР не способствует стабилизации ситуации в стране.

В октябре прошлого года глава МИДа России Сергей Лавров и Туадера встретились в Сочи. После этого Россия попросила у ООН разрешения на поставку оружия в ЦАР, подписала со страной военное соглашение и в январе-феврале 2018-го отправила в страну партию оружия для центральноафриканской армии.

В марте 2018 года российский МИД сообщил, что Москва направила в ЦАР группу инструкторов для подготовки местных военных. Также в конце января – начале февраля Россия поставила партию стрелкового оружия и боеприпасов для армии ЦАР. На Смоленской площади также заверили, что зимние поставки оружия в ЦАР, несмотря на введенный Совбезом ООН запрет на продажу оружия в страну, находятся “в строгом соответствии с требованиями санкционного режима”.

Le Monde в апреле сообщила, что в распоряжение российских военных был передан дворец Беренго в окрестностях Банги, столицы страны, – бывшая резиденция диктатора Жан-Беделя Бокассы, правившего страной в 1966-1979 годах сначала как президент, а затем как император. Большая часть обитателей базы в Беренго – российские наемники, они стали обеспечивать личную охрану Туадера.

9 октября был опубликован проект соглашения между правительствами России и ЦАР об открытии в Центральной Африке представительства российского Минобороны. По соглашению представительство Минобороны России будет “поддерживать деловые контакты” с Министерством национальной обороны и восстановления армии ЦАР и “оказывать содействие в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества” с Россией. Кроме того, в договоре указано, что представительство “является старшим над всеми российскими военными специалистами”, находящимися в ЦАР.

30 июля в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые приехали в страну снимать фильм о деятельности наемников частной военной компании Вагнера. Они пытались попасть на базу в Беренго, но их не пустили туда, ссылаясь на отсутствие аккредитации от Минобороны ЦАР.

По сведениям “Дождя”, журналистов убили представители другой российской ЧВК – “Патриот”. Как утверждалось, Джемаль расследовал неучтенные поставки оружия от Минобороны России действующим в ЦАР частным военным компаниям, и в дни пребывания там группы журналистов как раз должна была состояться очередная такая поставка некоей ЧВК – Джемаль планировал снять ее на камеру.

С первой половины 2000-х годов в ЦАР продолжается этнорелигиозный конфликт между христианами и мусульманами. Он привел к нескольким переворотам, массовому кровопролитию и военным преступлениям. Бóльшая часть страны центральным правительством не контролируется – фактически ЦАР разделена между различными группировками, крупнейшие из которых – христианская “Антибалака” и CNDS.