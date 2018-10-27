Суббота, 27 октября 2018

США за несколько дней до объявления о разрыве ракетного договора передали Москве список претензий по поводу его нарушения. Об этом в эфире телепередачи “Москва. Кремль. Путин” на канале “Россия-1″ сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

“Буквально неделю назад, за несколько дней до того как было объявлено о намерении выйти из ДРСМД (договор о ракетах средней и меньшей дальности. – Ред.), американцы через свое посольство в Москве передали в МИД России развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения. Наконец, нам его дали – в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдении договора. Мы разослали этот перечень в Министерство обороны России и другие ведомства, которые должны посмотреть на эти претензии, начали работу по подготовке ответа на американские озабоченности”, – сказал Лавров.

По словам министра, США сначала не предоставляли конкретных данных по поводу одной из давних претензий – испытаний крылатой ракеты 9М719, при которых, как утверждают в Вашингтоне, была превышена дальность полета, предусмотренная ДРСМД. По утверждению Лаврова, в Вашингтоне сначала не называли тип ракеты. Американская сторона сообщила номер ракеты только по запросу Москвы, затем представители Вашингтона “сказали, что это было два испытания, дали даты этих испытаний и сообщили, что это был Капустин Яр (полигон в Астраханской области. – Ред.)”, добавил Лавров.

Глава МИДа предположил, что Соединенные Штаты не сразу сообщили российской стороне точные данные и претензии, поскольку опасались скомпрометировать источник сведений.

По мнению Лаврова, то, как поступила американская сторона, объявив о разрыве договора через несколько дней после предъявления претензий, “не способствует устойчивому диалогу и предсказуемости”.

Министр призвал американские власти сообщить, что они собираются предпринимать в области контроля над вооружениями после выхода из договора о РСМД. “Просто бесконтрольно, нетранспарентно, чтобы никто опять не знал, что делает другой, – так нельзя”, – подчеркнул он. Лавров рассказал, что на прошедших переговорах с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном тот признал необходимость установить “какую-то степень доверия или предсказуемости” в отношениях с Россией.

Лавров также прокомментировал инициативу США включить в договор о РСМД другие страны, производящие запрещенные этим соглашением ракеты, – Китай, Индию, Пакистан и Иран. Он напомнил, что в 2007-2008 годах в ООН уже рассматривалось российско-американское предложение присоединиться к соглашению всем странам, имеющим такие ракеты, – оно получило негативный отклик.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из российско-американского договора о РСМД 20 октября, мотивировав это тем, что Москва “много лет” нарушает соглашение.

Договор обсуждался на переговорах Владимира Путина и Болтона, которые прошли в Москве 23 октября. Путин через Болтона предложил Трампу встретиться 11 ноября в Париже на полях мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Американская сторона дала предварительное согласие на встречу.

В среду Путин заявил, что европейские страны в случае размещения у себя американских ракет малой и средней дальности “ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара”.