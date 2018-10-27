Суббота, 27 октября 2018

В Грузии завершились президентские выборы. Как сообщает “Новости-Грузия”, в 20 часов по местному времени (19 часов мск) участки по всей стране закрылись.

Явка составила 46,74 процента – проголосовали 1,6 миллиона избирателей.

По данным экзитполла, проведенного американской социологической компанией Edison Research по заказу оппозиционного телеканала “Рустави-2″, Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе набрали по 40 процентов голосов и ожидается второй тур выборов. В свою очередь правящая партия “Грузинская мечта” олигарха Бидзины Иванишвили обнародовала данные экзитполла грузинской социологической компании “Психпроект”: из них следует, что Зурабишвили побеждает в первом туре, набрав 52,3 процента, а Вашадзе получил 28,1 процента.

В выборах участвуют 25 кандидатов. Поддержанная “Грузинской мечтой” лидер партии “Путь Грузии” Зурабишвили – фаворит гонки. Она родилась в Париже в семье грузинских политэмигрантов, имеет французское гражданство и долгое время работала в МИДе Франции, была послом в Грузии. В 2004-2005 годах Зурабишвили возглавляла грузинский МИД при президенте Михаиле Саакашвили. В случае избрания она станет первой женщиной – президентом Грузии.

Помимо Вашадзе, представляющего “Единое национальное движение” Саакашвили, реальным соперником Зурабишвили считался кандидат от партии “Европейская Грузия – Движение за свободу” Давид Бакрадзе. Все трое в разное время были министрами иностранных дел при Саакашвили. Перед выборами и представители властей, и оппозиционеры активно использовали друг против друга методы черного пиара и публикацию компромата.

В выборах также участвует бывший член ЕНД, лидер партии “Гирчи” (груз. “шишка”) Зураб Джапаридзе – он выступает за легализацию марихуаны. В июле конституционный суд страны по иску его партии узаконил употребление каннабиса, однако его распространение все еще находится под запретом. 20 октября Джапаридзе задержали в тбилисском парке на “Фестивале легализации конопли”, где он раздавал самокрутки с марихуаной.

Грузины голосовали на 3703 избирательных участках, из них 55 расположены за рубежом – в 39 странах мира. Право голоса имеют более 3 с половиной миллионов граждан Грузии.

В грузинском МВД заявили, что по состоянию на 16 часов мск получено 30 сообщений о нарушениях на участках, при этом 15 из них не подтвердились. По фактам семи нарушений возбуждены уголовные дела.

Между тем в штабе Вашадзе заявили, что зафиксировали 620 нарушений, в основном речь идет о “каруселях” и подкупе избирателей.

Прямые президентские выборы состоялись в стране в последний раз – согласно поправкам в грузинскую конституцию, которые вступят в силу после выборов, в дальнейшем главу государства будет избирать парламент. Срок полномочий президента Грузии составляет 5 лет.

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выигравший выборы 2013 года в качестве кандидата от “Грузинской мечты”, но в самой партии не состоящий, не стал выдвигаться на второй срок, хотя имел такое право. Он проголосовал – как заявил Маргвелашвили, за кандидата, который “станет президентом для всех”.