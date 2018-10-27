Суббота, 27 октября 2018

В Северодвинске – втором по величине городе Архангельской области – прошел митинг против строительства свалок в деревне Рикасиха Приморского района и в Ленском районе. Как сообщает “Двина Today”, по данным полиции, мероприятие собрало около 3 тысяч человек.

Организаторы – Союз садоводов – заявляют о 5 тысячах участников. В митинге участвовали не только жители Северодвинска, но и приезжие из областного центра.

В Рикасихе планируется построить полигон для складирования твердых отходов, а в Ленском районе – экотехнопарк “Шиес”, в котором будут утилизировать твердые отходы из Москвы и Архангельска.

“Мы, жители Северодвинска, представители общественных организаций и политических партий заявляем свой решительный протест намерениям администрации Северодвинска и главы города Игоря Скубенко, действующих по указанию губернатора Архангельской области Игоря Орлова, построить вблизи мест отдыха горожан мусорный полигон”, – говорится в резолюции митинга.

Участники мероприятия потребовали от областного собрания депутатов выразить недоверие губернатору и начать процедуру его отзыва, а от горсовета Северодвинска – принять такие же решения по поводу Скубенко. Кроме того, митингующие потребовали от областных депутатов принять закон о запрете ввоза в регион мусора из Москвы.

Среди участников митинга были активисты с символикой КПРФ, флагами “Другой России”, черно-желто-белыми имперскими флагами с названием этой же партии. Одна из протестующих держала плакат: “Власть, не вынуждай нас принимать радикальные меры, мы не хотим крови”.

На прошлых выходных в области уже проходили антимусорные митинги – сразу два в Архангельске, в Северодвинске и в Яренске. На самый массовый в Яренске вышли около 700-800 человек.

14 октября в Северодвинске прошли публичные слушания, участники которых большинством голосов выступили против создания в Рикасихе свалки. На слушаниях также несколько раз предлагалось вынести на голосование вопрос о недоверии Орлову и Скубенко.