Суббота, 27 октября 2018

В Петербурге на Малой Садовой на сходе “В защиту нового поколения” против преследования фигурантов дел “Сети” и “Нового величия” задержаны более 40 человек, сообщает ОВД-Инфо.

В числе задержанных активист “Солидарности” Владимир Шипицин, стоявший с флагом движения, а также несколько журналистов – корреспонденты “Дождя”, “Росбалта”, “Открытой России” и “Коммерсанта”. Задержаны как минимум пятеро несовершеннолетних, в том числе 12-летняя девочка.

Как сообщает правозащитник Динар Идрисов, “чудом избежали задержания” родители фигуранта петербургского дела “Сети” Юлия Бояршинова – Николай и Татьяна.

По оценке нашего корреспондента, на московский сход в защиту обвиняемых по делам “Нового величия” и “Сети” у здания ФСБ на Лубянке пришли около 200 человек. “Грани” вели прямую трансляцию.

Акция началась в 14 часов. Массовых задержаний не проводилось, полицейские обращались в собравшимся через мегафон с требованием “не мешать проходу других граждан”. Участники акции провели на Лубянке около двух часов. Они требовали прекратить дела “Сети” и “Нового величия” и не фабриковать подобные дела в будущем.

На сходе лидер движения “За права человека” Лев Пономарев заявил, что в поддержку политзеков проведут согласованный митинг на проспекте Сахарова.

На сход пришли боевики прокремлевского движения SERB, в том числе Александр Петрунько, обливший в прошлом году зеленкой Алексея Навального. Один из сербовцев подрался с пикетчиком, который держал плакат “Трансфер в Гаагу. Путин В.В.” – обоих задержали.

Вышел человек с плакатом, к нему подошёл активист Серб, завязалась драка. Полиция задержала только человека с плакатом. pic.twitter.com/72FU1UV6iW

— ОГОН (@OgonWatch) 28 октября 2018 г.

После завершения основной акции 14 человек задержали на Тверской. Активисты “Бессрочного протеста” устроили несогласованное шествие в поддержку политзеков.

Видео Юрия Тимофеева:

По данным ОВД-Инфо, всего в Москве за день задержали 18 человек.

Cход в Москве организовали родители политзеков. Первоначально акцию планировалось провести в формате шествия по маршруту, проходящему через Лубянку, однако столичная мэрия дважды отказалась согласовать такие маршруты. Тогда организаторы призвали собраться на Лубянке без плакатов и лозунгов.

Массовый пикет за освобождение политзеков, собравший около 60 человек, состоялся в Ростове-на-Дону. Одного из его участников – Максима Руденко – задержали и оформили на него протокол по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности “нежелательной” организации), предусматривающий штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Массовый пикет также прошел в Пензе – городе, где фабрикуется одно из двух дел “Сети”. В акции участвовал Алексей Чернов – брат фигуранта пензенского дела Андрея Чернова.

Пикет в Пензе. Фото: телеграм-канал Antifa Jokes

Активистка “Движения иркутских анархистов” провела одиночный пикет в поддержку обвиняемых по делам “Нового величия” и “Сети” в Иркутске.

Пикет состоялся и в Воронеже.

Видеообращение в поддержку политзеков записали активисты в Нижнем Новгороде.

Одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела “Сети” также прошли в Новосибирске, сообщает “Тайга.info”. C плакатом “Требую прекратить дело “Сети”, оно сфабриковано, их пытали в ФСБ током” в акции участвовала живущая в Новосибирске Елена Стригина – мать Армана Сагынбаева, одного из обвиняемых по пензенскому делу.

Елена Стригина. Фото: tayga.info

По двум делам вымышленной ФСБ анархистской организации “Сеть” – в Пензе и Петербурге – в СИЗО отправлены 10 молодых людей; еще один находится под домашним арестом. Двум пензякам – Пчелинцеву и Илье Шакурскому – грозят сроки от 15 лет до пожизненных по части 1 статьи 205.4 УК (организация террористического сообщества). Другим вменена часть 2 этой же статьи (участие в террористическом сообществе), санкция которой составляет от 5 до 10 лет. Некоторым из фигурантов дополнительно инкриминированы также статьи о поджоге, наркотиках и хранении взрывчатки.

Большинство арестованных по делам “Сети” подвергались жестоким пыткам, в том числе током и подвешиванием вниз головой.

Дело “Нового величия” сфабриковано в Москве в результате масштабной провокации силовиков. По нему привлечены 10 человек, преимущественно молодежь. Каждому инкриминированы части 1, 2 статьи 282.1 УК (организация экстремистского сообщества и участие в нем), предусматривающие соответственно от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии. Четверо обвиняемых помещены в СИЗО, остальные – под домашний арест.

15 августа более тысячи москвичей вышли на несогласованный Марш матерей за освобождение из-под ареста двух фигуранток дела “Нового величия” – 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик. На следующий день суд перевел их из изолятора под домашний арест.

Известно еще о двух подобных делах, сфабрикованных силовиками против молодых людей. В Хабаровске с конца мая продолжается суд по делу “Мужского государства”, по которому арестованы четыре человека. Сергею Жеребцову и Виктору Карташову вменена часть 1 статьи 282.1 УК, а Даниилу Абросову и Александру Исакову – часть 2 этой же статьи.

В Москве в конце мая были арестованы фигуранты дела “Команды наемных головорезов” 18-летний Герман Ткачев и солдат-срочник Олег Константинов. Обоим вменили части 1, 1.1 статьи 282.1 (второй из этих составов – вовлечение в деятельность экстремистского сообщества; от 4 до 8 лет колонии), а Константинову – также часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды; от 2 до 5 лет). На прошлой неделе “Коммерсант” изложил дополнительные детали дела.