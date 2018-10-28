Воскресенье, 28 октября 2018

По итогам обработки бюллетеней с 512 из 3705 избирательных участков кандидат от правящей “Грузинской мечты” Саломе Зурабишвили набирает на выборах президента Грузии 40,05 процента голосов, а Григол Вашадзе, выдвинутый Единым национальным движением Михаила Саакашвили, – 37,93 процента. Об этом сообщается на сайте Избирательной комиссии Грузии.

Если после подведения окончательных итогов выборов окажется, что ни один из кандидатов так и не набрал больше 50 процентов голосов, будет объявлен второй тур.

Между тем накануне “Грузинская мечта” утверждала со ссылкой на данные экзитполов, что Зурабишвили побеждает уже в первом туре с 52,3 процента голосов.

Всего на выборы выдвинулись 25 кандидатов. В голосовании приняло участие 46,74 процента избирателей, то есть около 1,6 миллиона граждан.

Как Зурабишвили, так и Вашадзе при Саакашвили возглавляли МИД Грузии. Во время предвыборной кампании штабы кандидатов и от власти, и от оппозиции активно публиковали компромат на конкурентов.

Прямые президентские выборы в Грузии проходят в последний раз. Согласно поправкам в Конституцию страны, вступающим в силу после выборов, в дальнейшем главу государства будет избирать парламент.

Срок полномочий президента, избранного на нынешних выборах, составит шесть лет, а не пять, как у его предшественников.