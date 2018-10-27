Суббота, 27 октября 2018

46-летнему Роберту Бауэрсу, устроившему в субботу расстрел в синагоге в Питтсбурге, предъявлены обвинения по 29 пунктам федерального законодательства, сообщает CBS News со ссылкой на Минюст США.

Бауэрс обвиняется в убийствах, незаконном применении огнестрельного оружия, срыве отправления религиозных обрядов и нападении на полицейских. Прокуратура округа Аллегени, штат Пенсильвания, также обвинила убийцу в преступлениях на почве ненависти. Во время расстрела в синагоге он кричал “Все евреи должны умереть”, а потом повторил эту же фразу спецназовцу, который оказывал ему медпомощь, пояснив, что евреи “совершают геноцид его народа”.

По некоторым из предъявленных обвинений Бауэрсу может грозить смертная казнь, заявил генпрокурор США Джефф Сешнс.

Роберт Бауэрс. Фото: департамент транспорта штата Пенсильвания

Жертвами субботнего расстрела в синагоге “Древо жизни” стали 11 человек. Во время нападения в синагоге отмечали шаббат, в одном из помещений проходила церемония обрезания. Бауэрс использовал штурмовую винтовку, также у него были с собой как минимум три пистолета. Ранения получили 6 человек, в том числе четверо полицейских. Двоих раненых посетителей синагоги госпитализировали в критическом состоянии.

Силовики вступили в перестрелку с преступником, прячась от пуль за патрульными машинами. Бауэрс сдался после перестрелки и переговоров, после чего был госпитализирован с ранениями.

Президент США Дональд Трамп назвал случившееся “нападением на человечность” и пообещал посетить Питтсбург.