Пятница, 26 октября 2018

В Михайловском районе Приморского края под тяжестью грузовика обрушился автомобильный мост. При этом фура придавила легковую машину, фактически сплющив ее. Сначала сообщалось о гибели одного человека, но позднее сообщили о гибели женщины-водителя и малолетнего пассажира.

Авария произошла около села Осиновка, на пятом километре автодороги "Осиновка – Рудная пристань", сообщение о произошедшем поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 15:10, сообщает сайт регионального МЧС 26 октября.

"Пока один погибший. Водитель или пассажир легкового автомобиля, пока не можем точно сказать", – рассказал ТАСС сотрудник дежурной части краевой Госавтоинспекции.

Позднее новой информацией поделился первый заместитель главы района Петр Зубок. "Фуру разгрузили и вытащили, достали легковую машину, вскрыли. Двое погибших в легковой – женщина 1995 года рождения и девочка трех с половиной лет. Это местные жители из Арсеньева, они ехали из Уссурийска в Арсеньев", – сказал он.

По словам Петра Зубок, представители Следственного комитета "еще работают, машины опломбированы, с ними будут проводиться следственные действия".

Глава района добавил, что дорога перекрыта, но есть объезд длиной семь километров (через поселок Кремово). Утром в администрации района планируют провести заседание комиссии по ЧС, расширить зону ЧС и приступить к строительству объезда через село Осиновка, о чем ранее распорядился врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, побывавший на месте ЧП.

"Попросим администрацию края восстановить мост и сделать асфальт, чтобы можно было хорошо проезжать и автобусам, и автомобилям", – добавил Зубок.

Информацию о смертельном инциденте подтвердила "Интерфаксу"старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Аврора Римская. "На месте происшествия продолжается разбор конструкций моста и покореженных машин", – сообщила она. Следствие проводит доследственную проверку по факту обрушения.

Инцидент произошел, когда по мосту проезжал большегруз. По предварительным данным, это и стало причиной ЧП, передает РИА "Новости". К работам на месте происшествия было привлечено 12 человек и четыре единицы техники.

На место обрушения моста выезжал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, сообщил РИА "Новости" представитель администрации края.

Между тем РИА "Новости" со ссылкой на представителя ОМВД РФ по Михайловскому району края сообщает, что въезд на обрушившийся мост был ограничен для грузовиков массой больше 20 тонн.

Село Осиновка расположено на трассе Осиновка – Рудная Пристань в 22 км к северо-востоку от Уссурийска и в 17 км восточнее районного центра – Михайловки. Население Осиновки – около полутора тысяч человек.

Отметим, 9 октября в Амурской области автомобильный мост рухнул на главный путь Транссибирской магистрали, произошло обрушение двух пролетов конструкции. В момент обрушения по автомобильному мосту также ехал грузовик. Его водителя доставили в больницу с переломами ног и закрытой черепно-мозговой травмой.

В 2015 году во время тайфуна "Гони" у села Кроуновка Приморского края произошло обрушение 70-метрового моста, напоминает ТАСС. Несколько месяцев село оставалось отрезанным о внешнего мира: доставку продуктов и медикаментов, переправку людей сначала осуществляли с помощью военной техники, а затем по возведенному военными понтонному мосту. Сейчас строится новый мост, а транспортное сообщение с селом осуществляется по временной переправе.

26 октября 2017 года обрушился мост через реку Лобога на 50-м км автодороги Артем – Находка. Движение здесь осуществляется по временной объездной переправе. Также в августе того же года на трассе Осиновка – Рудная пристань произошло обрушение пролета 36-метрового моста, который был вскоре восстановлен дорожными службами.

Всего в Приморском крае насчитывается 1,6 тыс. мостов. Все они были обследованы специалистами в 2016 году, 139 мостов были признаны аварийными.