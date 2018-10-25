Четверг, 25 октября 2018

В Москве умер актер театра и кино Николай Караченцов, сообщает ТАСС со ссылкой на его сына Андрея.

Караченцов скончался в пятницу утром в реанимации 62-й горбольницы. В субботу ему должно было исполниться 74 года.

В октябре прошлого года стало известно, что восемью месяцами ранее у Караченцова диагностировали неоперабельную раковую опухоль левого легкого. В 2005 году актер попал в автокатастрофу, получил серьезную черепно-мозговую травму и несколько лет лечился.

Караченцов – народный артист России. С 1967 года он сыграл в десятках фильмов и спектаклей театра Ленком. Наиболее известные роли Караченцов сыграл в рок-опере “Юнона и Авось”, фильмах “Старший сын”, “Собака на сене”, “Приключения Электроника”, “Человек с бульвара Капуцинов”, “Трест, который лопнул”.