Пятница, 26 октября 2018

Фигурант дела Автономной боевой террористической организации Богдан Голонков, отбывающий в ИК-35 общего режима в Абакане срок 9 с половиной лет, рассказал, что пытался повеситься, не выдержав прессинга фсиновцев. Видеообращение политзека к омбудсмену Татьяне Москальковой, записанное его адвокатом 12 октября, вечером в четверг появилось в ФБ-группе “Сказки для политзаключенных”.

Как можно заключить из сообщения Голонкова, попытку суицида он предпринял, когда отбывал взыскание в ЕПКТ (внутренней тюрьме) ИК-33 строгого режима, также находящейся в Абакане. Столкнувшись с прессингом, политзек подал жалобу в СКР, однако следственное ведомство, не уведомив его, переслала бумагу в управление собственной безопасности ФСИН. После этого давление на Голонкова усилилось, что и привело к попытке самоубийства.

За эту попытку политзек получил очередное взыскание.

Голонков также сообщил, что порядками в колониях Хакасии оказываются шокированы даже заключенные, прибывающие из Красноярска, где находятся хорошо известные жестокими пытками ИК-17 и ИК-31. “Ломают, просто ломают”, – описал политзек ситуацию в учреждениях хакасского УФСИН.

Ко фсиновцам ИК-35, отметил Голонков, у него претензий нет. “Мне они не угрожали, – пояснил заключенный. – Мне угрожали люди с большими погонами”.

Когда именно была предпринята попытка самоубийства, политзек не уточнил.

В январе нынешнего года Голонков сообщал, что замначальника хакасского УФСИН Андрей Мисюра угрожал ему изнасилованием и убийством. Фсиновцы, пояснял политзек, считают, что именно он сообщил на волю о гибели заключенного Шухрата Ибодова, которого в октябре 2017-го запытали до смерти как раз в ИК-33. В анонимном сообщении, которое опубликовала “Территория пыток”, говорилось, что в ЕПКТ колонии Ибодова “сначала забили, а потом сварили электрошокером, лежал в коме, но не выжил”.

Все же за годы, проведенные в ИК-35, Голонков неоднократно подвергался необоснованным взысканиям, в том числе отправкам в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания) и ПКТ (другой тип внутренней тюрьмы).

Одновременно с обращением о пытках политзек записал еще ряд кратких обращений к Москальковой по частным вопросам: невозможность получения заключенными образования, несоблюдение правил передачи посылок, недоступность медицинского обслуживания и несанкционированное списание денег со счетов.

В 2009 году 17-летний на тот момент москвич Голонков (кличка Сапер) собрал из своих товарищей группу, которую назвал Автономная боевая террористическая организация. Эта группа том же и начале следующего года совершила в Подмосковье ряд поджогов опорных пунктов милиции, а также торговых точек, принадлежащих кавказцам. В ходе акций никто не пострадал.

Уже в начале 2010-го Голонкова и его товарищей задержали. Против молодых людей начали фабриковать дело о терроризме. Членами АБТО объявили также их ровесников во главе с Иваном Асташиным, хотя группа Асташина не совершала ксенофобных нападений, а друг с другом участники двух групп до арестов даже не были знакомы.

12 апреля 2012 года судья Мосгорсуда Павел Мелехин объявил Голонкова виновным по пунктам “а”, “в” части 2 статьи 205 УК (теракт в составе организованной группы с причинением значительного материального ущерба). 11 декабря 2013-го Верховный суд подтвердил приговор Голонкову, сняв с него лишь дополнительное наказание – полуторагодовое ограничение свободы по отбытии срока.

Политзек освобождается в августе следующего года.