Пятница, 26 октября 2018

Лидер “России будушего” Алексей Навальный потребовал вернуть в госсобственность приватизированную директором Росгвардии Виктором Золотовым подмосковную дачу. Об этом политик заявил в эфире программы “Навальный Live” на YouTube.

Навальный обвинил силовика в том, что тот “съехал с сатисфакции”, отказавшись выйти с ним на дебаты. По словам оппозиционера, за это Золотов должен “понести наказание”.

“Я решил, что генерал Золотов должен отдать свою дачу. Не мне, конечно. Но Фонд борьбы с коррупцией и я лично написали заявления, – сказал Навальный. – Мы начнем публичную борьбу за то, чтобы дача Золотова, абсолютно неправомерно изъятая, фактически украденная у государства, вернулась государству обратно”. По мнению Навального, по закону объект невозможно было приватизировать, а все имущество Золотова приобретено в результате незаконного обогащения.

ФБК требует от Федерального агентства по управлению госимуществом изъять дачу силовика, а от Минкульта – признать ее памятником культуры.

Оппозиционер рассказал о даче Золотова в поселке Малая Калчуга Одинцовского района Подмосковья в видеообращении от 18 октября, в котором вызвал силовика на дебаты. Информация об этом объекте впервые появилась в расследовании ФБК об имуществе семьи Золотова, вышедшем еще в апреле 2016 года.

Дача Золотова, оформленная лично на него – земельный участок площадью 11 868 квадратных метров, стоимость которого ФБК оценивает ориентировочно в 200 миллионов рублей. Это бывшая номенклатурная дача Зубалово-2 на Рублевке. На ней в разное время жили член политбюро ЦК КПСС Анастас Микоян, маршалы Климент Ворошилов и Борис Шапошников, а также основатель ВЧК Феликс Дзержинский. Рядом со старым домом площадью 260 квадратных метров Золотов построил там новый – имеющий площадь 1000 квадратных метров.

19 октября директор Росгвардии отказался участвовать в дебатах с Навальным, сославшись на то, что приглашал его на спортивный поединок. Золотов сказал, что “вернется к вопросу” после решения суда по иску к оппозиционеру крымского мясокомбината “Дружба народов”, фигурирущего в расследовании ФБК о махинациях при закупке продуктов для Росгвардии. 20-го числа Золотов предложил проверить Навального на полиграфе.

11 сентября, когда Навальный отбывал административный арест, Золотов вызвал политика на бойцовский поединок, пообещав сделать из него “хорошую сочную отбивную”. Претензии силовика вызвало августовское расследование ФБК о закупках еды для Росгвардии. В своем обращении Золотов напомнил и о расследовании 2016 года о имуществе его семьи.