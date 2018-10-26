Пятница, 26 октября 2018

Россия предоставит Кубе госкредит на сумму более 50 миллионов долларов на покупку российского оружия и военной техники. Как сообщает “Коммерсант”, соответствующее соглашение будет подписано на следующей неделе в Гаване на заседании двусторонней межправительственной комисcии.

Планируется подписать также пакет соглашений по экономическому сотрудничеству, в том числе по 60 совместным инвестиционным проектам. Российскую делегацию возглавит вице-премьер Юрий Борисов.

По данным источников газеты, Куба планирует закупить бронетанковую технику и вертолеты, а также запчасти к ранее поставленным российским танкам и бронемашинам. Кроме того, Гавана может закупить промышленное оборудование для производства стрелкового оружия.

Последнее кредитное соглашение с Кубой в военно-технической сфере было подписано в 2009 году, оно дважды продлевалось. В 2015 году Куба интересовалась поставками российской военно-морской техники и модернизацией инфраструктуры своей береговой зоны.