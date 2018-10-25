Четверг, 25 октября 2018

Коллегия Приволжского окружного военного суда (Самара) приговорила жителя Татарии Раиса Хайбуллина к трем с половиной годам колонии по делу о финансировании “Чистопольского джамаата”. О приговоре, вынесенном еще 15 октября, лишь теперь, после его вступления в законную силу, сообщил татарский главк СКР.

43-летний Хайбуллин объявлен виновным по части 1 статьи 205.1 УК (содействие терроризму). Согласно фабуле дела, в октябре 2013 – январе 2014 года осужденный, узнав о действиях, которые позже были вменены членам “Чистопольского джамаата”, передал Раису Мингалееву, который считается лидером группировки, 50 тысяч рублей, а также продукты и иные предметы на сумму около 1450 рублей.

Хайбуллин был задержан при участии ФСБ в июне нынешнего года, а уже в конце сентября дело поступило в суд. Весь процесс, включая оглашение приговора, занял одно заседание. Это, а также назначенный Хайбуллину срок ниже нижнего предела и его отказ от обжалования приговора, указывает на то, что суд прошел в особом порядке.

Дело “Чистопольского джамаата” стало самым громким делом о терроризме, рассматривавшемся в Татарии за последние 10 лет. Всего по нему в конце 2013 – начале 2014 года арестовали свыше двух десятков человек. По основному делу проходили девять; материалы в отношении остальных были выделены в отдельные производства.

Основное дело рассматривалось ПОВСом на выездной сессии в Казани в октябре 2016 – марте 2017 года. Восьмерым из девяти фигурантов вменялись пять эпизодов, квалифицированных как теракты. Это обстрел самодельными реактивными снарядами комбината “Нижнекамскнефтехим” 15 ноября 2013-го, а также якобы совершенные в октябре – ноябре того же года поджоги строившейся православной церкви Сергия Радонежского в Чистополе, часовни-купели во имя Димитрия Солунского у села Ленино Новошешминского района Татарии, молельного дома во имя этого же святого в самом селе и закладка бомб в селе Билярск Алексеевского района Татарии.

Также в деле был ряд других обвинений, в том числе по “террористическим” и “экстремистским” статьям УК.

В первой инстанции в прениях сторон прокурор запрашивал для двух фигурантов – Рафаэля Зарипова и Марата Сабирова – пожизненные сроки. Тем не менее ПОВС назначил всем подсудимым определенные сроки от 16 до 24 лет строгого режима; максимальный – Сабирову. Верховный суд в апелляции уменьшил сроки этому осужденному, а также Джаудату Ганееву на два месяца.

Как в первой инстанции, так и на апелляции фигуранты сообщали о жестоких пытках после задержания, однако судьи эти заявления проигнорировали.

Фигуранты выделенных дел получили в разное время наказания от штрафа до 16 лет строгого режима. В их числе была Гульнара Мингалеева – жена объявленного лидером группировки Раиса Мингалеева. Сам Мингалеев, который ранее упоминался также как лидер другой организации – “Моджахеды Татарстана”, – 1 мая 2014-го вместе с неким Бесланом Назиповым был убит в ходе операции МВД и ФСБ.