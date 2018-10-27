Суббота, 27 октября 2018

Россия и США готовятся к войне, заявил в ООН замглавы департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов.

“Недавно на заседании (комитета ООН. – Ред.) Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне, – цитирует Белоусова ТАСС. – Да, Россия готовится к войне. Мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наши ценности, наших людей – мы готовимся к такой войне. Но у нас есть серьезное отличие от США, и в лингвистическом плане это отличие заключается всего лишь в одном слове. Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты готовят войну. Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора (по ракетам средней и меньшей дальности. – Ред.), наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень применения ядерного оружия?”

Представитель США Роберт Вуд в свою очередь пояснил, что выход его страны из ДРСМД связан с нарушениями договора российской стороной. “Последние пять лет США пытались повлиять на Россию по поводу нарушения ею ДРСМД, – сказал Вуд. – Недавно они признались в производстве ракет наземного базирования, но утверждают, что не нарушают установленных ДРСМД лимитов”.

В пятницу профильный комитет Генассамблеи ООН проголосовал против включения в повестку российского проекта резолюции в поддержку ДРСМД. Российское предложение поддержала 31 страна, 55 проголосовали против, 53 воздержались. Против вынесения проекта на рассмотрение ассамблеи голосовали в частности Великобритания, Франция, Греция, Украина, Канада, Аргентина.

“Большинство из тех стран, которые воздержались, – активные сторонники ядерного разоружения, – отметил Белоусов. – Большинство из тех стран, которые проголосовали против, являлись сторонниками сохранения ДРСМД. Мне непонятна их позиция”. По его словам, члены ООН еще пожалеют о своем решении.

21 октября президент Дональд Трамп анонсировал выход США из ракетного договора. Владимир Путин в ответ заявил, что страны Европы “ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара”, если согласятся разместить у себя ракеты малой и средней дальности.