Пятница, 26 октября 2018

Крупнейший русскоязычный поисковик Яндекс исключил запрещенные сайты из выдачи для российских пользователей. Материалы “Граней” и других запрещенных сайтов также перестали выдаваться сервисом Яндекс-Новости для российских IP. На странице “Граней” в агрегаторе ссылки на материалы издания для них тоже недоступны.

В пятницу вечером в работе Яндекс-Новостей произошел масштабный сбой: пользователи обнаружили, что при запросе по любому слову, которое когда-либо использовалось на запрещенных сайтах, новостной агрегатор выдает ошибку.

Яндекс пошел на корректировку выдачи через месяц после вступления в силу закона о штрафах для поисковиков за ссылки на запрещенные сайты.

В свою очередь Google пока не исключил “Грани” из поисковой выдачи. На этой неделе Роскомнадзор пообещал оштрафовать Google за то, что компания вовремя не подключилась к информационной системе, содержащей перечень заблокированных в России сайтов.

По части 1 новой статьи 13.40 КоАП (неисполнение оператором поисковой системы обязанности по подключению к информационной системе запрещенных в России ресурсов) юрлицам грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей. Владимир Путин подписал закон о штрафах для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты 28 июня, через три месяца он вступил в силу.

Требование к поисковикам удалять из выдачи ссылки на запрещенные сайты содержится в законе о запрете средств обхода блокировок, который вступил в силу еще в ноябре прошлого года. Однако до недавнего времени никакой ответственности за его несоблюдение интернет-компании не несли.

“Грани” были заблокированы накануне аннексии Крыма по “закону Лугового” за то, что “совокупность контента” сайта якобы побуждает читателя к участию в “акциях, проводимых с нарушением общественного порядка”. Жалоба “Граней” на блокировку, объединенная с другими аналогичными жалобами, коммуницирована Европейским судом по правам человека.